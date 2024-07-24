В ряды ВСУ присоединились первые осужденные женщины — Минюст

С Вооруженными силами Украины заключили контракт первые семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме.
Главные тезисы
- Мобилизация осужденных возможна за определенные криминальные статьи.
- С момента вступления в силу закона Украины о мобилизации 6101 осужденных выразили желание служить в армии.
- Для мобилизации осужденных, срок их наказания должен оставаться не более трех лет до истечения.
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, отбывавших наказание в тюрьме
Как сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.
В частности, осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.
Мобилизация осужденных
Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.
Шанса мобилизоваться не имеют лица осужденные за:
преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);
совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);
за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);
терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);
ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).
Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
В общем, со дня вступления в силу закона Украины, 6101 осужденных изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.
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