В ряды ВСУ присоединились первые осужденные женщины — Минюст

С Вооруженными силами Украины заключили контракт первые семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме.

К ВСУ присоединились первые 7 женщин, отбывавших наказание в тюрьме

Как сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.

В частности, осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее судимые женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию . Сейчас есть решение относительно первых семи осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ, — пояснила Высоцкая. Поделиться

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться не имеют лица осужденные за:

преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

В общем, со дня вступления в силу закона Украины, 6101 осужденных изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.