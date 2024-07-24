В ряды ВСУ присоединились первые осужденные женщины — Минюст
Категория
Украина
Дата публикации

В ряды ВСУ присоединились первые осужденные женщины — Минюст

Министерство юстиции Украины
В ряды ВСУ присоединились первые осужденные женщины — Минюст
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С Вооруженными силами Украины заключили контракт первые семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме.

Главные тезисы

 

  • Мобилизация осужденных возможна за определенные криминальные статьи.
  • С момента вступления в силу закона Украины о мобилизации 6101 осужденных выразили желание служить в армии.
  • Для мобилизации осужденных, срок их наказания должен оставаться не более трех лет до истечения.

К ВСУ присоединились первые 7 женщин, отбывавших наказание в тюрьме

Как сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение.

В частности, осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее судимые женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию . Сейчас есть решение относительно первых семи осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ, — пояснила Высоцкая.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться не имеют лица осужденные за:

  • преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

  • совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

  • за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

  • терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

  • ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

В общем, со дня вступления в силу закона Украины, 6101 осужденных изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.

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