В Минюсте раскрыли детали прохождения военной службы украинскими осужденными
Категория
Украина
Дата публикации

В Минюсте раскрыли детали прохождения военной службы украинскими осужденными

Мобилизация
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Осужденные украинцы, мобилизованные по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях ВСУ.

Мобилизированные осужденные проходят военную подготовку в Украине

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных для защиты от российской агрессии. Затем документ подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения (речь о мобилизации осужденных – ред.). Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими.

Денис Малюська

Денис Малюська

Министр юстиции Украины

Как сообщил министр юстиции Украины Дениса Малюска в эфире телемарафона, осужденные, мобилизованные, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденные могут смешиваться с обычными военнослужащими.

Минюст озвучил количество осужденных, подавших заявления на службу в ВСУ

Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что это прогнозируемая цифра.

Во время предварительных опросов почти 4,5 тысяч украинских заключенных поддержали предложение освободить их от наказания при условии подписания контракта.

В то же время, она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВЛК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты).

И поэтому, когда мы говорим большие цифры — о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно уволиться при заключении контракта — это помощь для Вооруженных сил. Потому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон.

<b>Елена Высоцкая</b>

Елена Высоцкая

Заместитель министра юстиции Украины

По словам Высоцкой, работа с теми, кто изъявил желание служить, уже начата. Соответствующие заявления были составлены и осуждены проходящим ВЛК. В то же время, их также будет ожидать знакомство с командирами.

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