Осужденные украинцы, мобилизованные по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях ВСУ.
Мобилизированные осужденные проходят военную подготовку в Украине
Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных для защиты от российской агрессии. Затем документ подписал президент Владимир Зеленский.
Как сообщил министр юстиции Украины Дениса Малюска в эфире телемарафона, осужденные, мобилизованные, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.
При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденные могут смешиваться с обычными военнослужащими.
Минюст озвучил количество осужденных, подавших заявления на службу в ВСУ
Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что это прогнозируемая цифра.
Во время предварительных опросов почти 4,5 тысяч украинских заключенных поддержали предложение освободить их от наказания при условии подписания контракта.
В то же время, она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВЛК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты).
По словам Высоцкой, работа с теми, кто изъявил желание служить, уже начата. Соответствующие заявления были составлены и осуждены проходящим ВЛК. В то же время, их также будет ожидать знакомство с командирами.
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