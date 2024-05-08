Рада поддержала законопроект о добровольной мобилизации осужденных

Верховная Рада на заседании 8 мая проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации осужденных.

Кого могут мобилизовать из осужденных

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, закон поддержали 279 народных избранников.

Риски по антикоррупции (в частности по топкоррупционерам), которые подчеркивал антикоррупционный комитет, убрали только частично.

Документ предлагает на время действия мобилизации и военного положения давать возможность заключенным выходить на свободу по условно-досрочному увольнению (по решению суда) для прохождения военной службы по контракту.

По процедуре они смогут написать заявление в своем пенитерциальном учреждении, пройти медосмотр в тюрьме, а затем попасть в центр комплектования. Заключенные будут проходить военно-врачебную комиссию и оценку психического состояния. Военная часть сама будет решать, готова ли мобилизовать заключенного.

Не смогут мобилизоваться осужденные за:

преступления против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более людей или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием;

преступления против половой свободы (изнасилование, сексуальное насилие, развращение несовершеннолетних и т.п.);

терроризм;

вождение в нетрезвом состоянии, что привело к смерти нескольких человек;

коррупционеры.

По нескольким пунктам есть уточнения.

Что известно о мобилизации осужденных

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что в закон после первого чтения подали почти 500 правок. Из них учитывалось примерно 80.

По ее словам, мобилизацию разрешили тем, кто совершил непреднамеренное убийство, если не находился под действием наркотических препаратов или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Для всех, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет. Заключенные, которым осталось находиться в тюрьмах дольше, и тем более пожизненно осужденным будут отказывать сразу без права пересмотра, — добавляет Шуляк. Поделиться

Если уволенный для службы в ВСУ осужденный будет уклоняться от контракта или самой службы, ему будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. Если во время службы в ВСУ человек совершит новое преступление, то к наказанию, назначенному по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Шуляк сообщает, что контракт таких военнослужащих прекращается по состоянию здоровья на основании заключения ВЛК, в случае нового преступления и приговора суда по нему и в случае истечения особого периода или объявления демобилизации.

Уволенным для службы осужденным ежегодный отпуск не будут предоставлять, но они смогут получить его для лечения после ранения, контузии, травмы или увечья. Впрочем, такой отпуск предоставляется исключительно в учреждениях здравоохранения по месту нахождения военнослужащего.