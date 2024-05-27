У Мін'юсті розкрили деталі проходження військової служби українськими засудженими
Категорія
Україна
Дата публікації

У Мін'юсті розкрили деталі проходження військової служби українськими засудженими

Мобілізація
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Засуджені українці, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ.

Мобілізовані засуджені проходять військову підготовку в Україні

Верховна рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для захисту від російської агресії. Потім документ підписав президент Володимир Зеленський.

Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених — ред.). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями.

Денис Малюська

Денис Малюська

Міністр юстиції України

Як повідомив міністр юстиції України Дениса Малюська в ефірі телемарафону, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.

При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.

Мінʼюст озвучив кількість засуджених, які подали заяви на службу в ЗСУ

Понад 3 тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що це прогнозована цифра.

Під час попередніх опитувань майже 4,5 тисячі українських ув’язнених підтримали пропозицію звільнити їх від покарання за умови підписання контракту. 

Водночас вона зауважила, що не усім засудженим закон дозволяє мобілізуватись. Ба більше, дехто може отримати відмову з боку військово-лікарських комісій (ВЛК) через суспільно-небезпечні хвороби (ВІЛ, туберкульоз, гепатити).

І тому коли ми говоримо великі цифри — про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту — це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон.

<b>Олена Висоцька</b>

Олена Висоцька

Заступниця міністра юстиції України

За словами Висоцької, робота з тими, хто виявив бажання служити — вже розпочата. Відповідні заяви були складені й засуджені проходять ВЛК. Водночас їх також очікуватиме знайомство із командирами.

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