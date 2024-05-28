Более 600 осужденных присоединились к службе ВСУ — Малюска

По состоянию на 28 мая уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к рядам ВСУ. Они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.
Уже 613 заключенных присоединились к рядам ВСУ
Как сообщил министр юстиции Денис Малюска, для этих людей предусмотрены несколько месяцев тренировок, после чего они будут служить в штурмовых подразделениях.
Он добавил, что не уверен, что это лучшая опция, но в этом вопросе возлагается на военных, потому что им "виднее".
Мобилизация осужденных
Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.
Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за:
преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);
совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);
за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);
терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);
ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).
Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
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