Более 600 осужденных присоединились к службе ВСУ — Малюска
Категория
Украина
Дата публикации

Более 600 осужденных присоединились к службе ВСУ — Малюска

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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По состоянию на 28 мая уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к рядам ВСУ. Они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.

Уже 613 заключенных присоединились к рядам ВСУ

Как сообщил министр юстиции Денис Малюска, для этих людей предусмотрены несколько месяцев тренировок, после чего они будут служить в штурмовых подразделениях.

На данный момент это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения — без смешивания с другими военнослужащими, — рассказал Денис Малюска.

Он добавил, что не уверен, что это лучшая опция, но в этом вопросе возлагается на военных, потому что им "виднее".

Мы пока не дошли до ведения непосредственно боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится позже. И выбор по смешиванию или не смешиванию будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения. Пока это штурмовые подразделения, — заявил министр.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за:

  • преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

  • совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

  • за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

  • терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

  • ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

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