Понад 600 засуджених приєдналися до служби ЗСУ — Малюська

Станом на 28 травня уже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.
Уже 613 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ
Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, для цих людей передбачені кілька місяців тренувань, після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах.
Він додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм "видніше".
Мобілізація засуджених
Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.
Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:
злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);
вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);
за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);
тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);
ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).
Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
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