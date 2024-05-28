Понад 600 засуджених приєдналися до служби ЗСУ — Малюська

Станом на 28 травня уже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Уже 613 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ

Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, для цих людей передбачені кілька місяців тренувань, після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах.

Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи − без змішування з іншими військовослужбовцями, — розповів Денис Малюська. Поширити

Він додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм "видніше".

Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи. Поки що це штурмові підрозділи, − заявив міністр. Поширити

Мобілізація засуджених

Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).