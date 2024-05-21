Минюст озвучил количество осужденных, подавших заявления на службу в ВСУ

Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.
Более 3 тыс осужденных подали заявления на службу в ВСУ
Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что это прогнозируемая цифра.
Во время предварительных опросов почти 4,5 тысяч украинских заключенных поддержали предложение освободить их от наказания при условии подписания контракта.
В то же время, она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВЛК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты).
По словам заместителя главы Министерства юстиции, работа с теми, кто изъявил желание служить, уже начата. Соответствующие заявления были составлены и осуждены проходящими ВЛК. В то же время их также ждет знакомство с командирами.
В том же числе в законе есть предостережения для тех, кто решит выйти из тюрьмы, но откажется служить. Это будет угрожать им дополнительными 5-10 годами заключения.
Мобилизация осужденных
Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.
Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за:
преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);
совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);
за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);
терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);
ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).
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