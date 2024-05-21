Минюст озвучил количество осужденных, подавших заявления на службу в ВСУ

Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.

Более 3 тыс осужденных подали заявления на службу в ВСУ

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что это прогнозируемая цифра.

Во время предварительных опросов почти 4,5 тысяч украинских заключенных поддержали предложение освободить их от наказания при условии подписания контракта.

В то же время, она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВЛК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты).

И поэтому, когда мы говорим большие цифры — о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно уволиться при заключении контракта — это помощь для Вооруженных сил. Потому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон. Елена Высоцкая Заместитель министра юстиции

По словам заместителя главы Министерства юстиции, работа с теми, кто изъявил желание служить, уже начата. Соответствующие заявления были составлены и осуждены проходящими ВЛК. В то же время их также ждет знакомство с командирами.

Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку, и мы передаем материалы в суд, — пояснила Высоцкая. Поделиться

В том же числе в законе есть предостережения для тех, кто решит выйти из тюрьмы, но откажется служить. Это будет угрожать им дополнительными 5-10 годами заключения.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за: