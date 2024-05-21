Минюст озвучил количество осужденных, подавших заявления на службу в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Минюст озвучил количество осужденных, подавших заявления на службу в ВСУ

всу
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.

Более 3 тыс осужденных подали заявления на службу в ВСУ

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что это прогнозируемая цифра.

Во время предварительных опросов почти 4,5 тысяч украинских заключенных поддержали предложение освободить их от наказания при условии подписания контракта.

В то же время, она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВЛК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты).

И поэтому, когда мы говорим большие цифры — о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно уволиться при заключении контракта — это помощь для Вооруженных сил. Потому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон.

Елена Высоцкая

Елена Высоцкая

Заместитель министра юстиции

По словам заместителя главы Министерства юстиции, работа с теми, кто изъявил желание служить, уже начата. Соответствующие заявления были составлены и осуждены проходящими ВЛК. В то же время их также ждет знакомство с командирами.

Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку, и мы передаем материалы в суд, — пояснила Высоцкая.

В том же числе в законе есть предостережения для тех, кто решит выйти из тюрьмы, но откажется служить. Это будет угрожать им дополнительными 5-10 годами заключения.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за:

  • преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

  • совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

  • за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

  • терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

  • ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

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