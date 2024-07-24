До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мінʼюст

Зі Збройними силами України уклали контракт перші семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці.
Головні тези:
- Закон про мобілізацію засуджених передбачає можливість укладення контрактів з жінками для проходження військової служби.
- Жінки отримали згоду військових частин на проходження служби та вже успішно пройшли військово-лікарську комісію.
- Для мобілізації до війська засуджені особи повинні відбувати покарання за певними статтями Кримінального кодексу та мати залишок покарання не більше трьох років.
- Після набрання чинності закону України понад 6000 засуджених виявили бажання приєднатися до Збройних сил, з яких вже понад 3800 осіб виїхали на навчання.
До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
Як повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.
Зокрема засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.
Мобілізація засуджених
Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.
Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:
злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);
вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);
за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);
тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);
ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).
Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
Загалом, з дня набрання чинності закону України, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.
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