До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мінʼюст

Зі Збройними силами України уклали контракт перші семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці.

До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці

Як повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших сім засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ, — пояснила Висоцька. Поширити

Мобілізація засуджених

Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).

Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Загалом, з дня набрання чинності закону України, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.