До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мінʼюст
Категорія
Україна
Дата публікації

До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мінʼюст

Міністерство юстиції України
До лав ЗСУ приєдналися перші засуджені жінки — Мінʼюст

Зі Збройними силами України уклали контракт перші семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці.

Головні тези:

 

  • Закон про мобілізацію засуджених передбачає можливість укладення контрактів з жінками для проходження військової служби.
  • Жінки отримали згоду військових частин на проходження служби та вже успішно пройшли військово-лікарську комісію.
  • Для мобілізації до війська засуджені особи повинні відбувати покарання за певними статтями Кримінального кодексу та мати залишок покарання не більше трьох років.
  • Після набрання чинності закону України понад 6000 засуджених виявили бажання приєднатися до Збройних сил, з яких вже понад 3800 осіб виїхали на навчання.

До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці

Як повідомила заступниця  міністра юстиції Олена Висоцька, жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема засуджені вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших сім засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ, — пояснила Висоцька.

Мобілізація засуджених

Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:

  • злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);

  • вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

  • за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

  • тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

  • ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).

Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Загалом, з дня набрання чинності закону України, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

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