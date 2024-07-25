ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ та 26 ББМ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 липня становлять 1230 окупантів, 11 танків та 45 артилерійських систем.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 571350 (+1230) осіб,

танків — 8313 (+11) од,

бойових броньованих машин — 16039 (+26) од,

артилерійських систем — 15804 (+45) од,

РСЗВ — 1125 (+0) од,

засобів ППО — 904 (+2) од, літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12610 (+66),

крилатих ракет — 2402 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21358 (+79) од,

спеціальної техніки — 2661 (+11)

Втрати РФ

Ситуація на фронті станом на ранок 25 липня

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 79 КАБів), здійснив 4811 обстрілів, 144 з них — із використанням реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.