ЗСУ відбили 27 атак армії РФ на Курахівському напрямку протягом доби

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні загарбники зосередилися на Курахівському та Покровському напрямках.
Головні тези:
- Українські війська відбили 27 атак армії РФ на Курахівському напрямку протягом доби.
- Армія РФ веде активні операції на різних напрямках, проте українські війська успішно тримають оборону та відбивають напади противника.
- Інформація Генштабу ЗСУ надає детальний огляд воєнних подій на фронті, демонструючи стійкість та ефективність українських захисників.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 24.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загалом від початку доби відбулося більш як 90 бойових зіткнень.
Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 15 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи.
24 липня на Харківському напрямку російські окупанти п’ять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки. Українські воїни стійко тримають оборону.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне — триває.
На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Івано-Дар’ївка та Переїзне, оборонці української землі відбили чотири атаки окупаційної армії, ще одне боєзіткнення триває досі.
На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Новомаркового та Часового Яру. На даний час точиться чотири боєзіткнення. Ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного та Нью-Йорка, де відбуваються шість боєзіткнень. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема, бомбардуванням піддається район Торецька.
З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Вовчого, Прогреса, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Карлівки та Желанного. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 15 атак противника, сім атак — ще тривають. Втрати ворога уточнюються.
Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, на цьому напрямку за сьогоднішній день відбито 27 атак окупаційної армії, вісім атак ще триває.
На Времівському напрямку наші війська відбили вісім штурмів противника в напрямку Костянтинівки, Водяного та Вугледара. Ворог успіху не мав.
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та Новодарівки.
На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8302 (+14) од.;
бойових броньованих машин — 16 013 (+13) од.;
артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;
РСЗВ — 1125 од.;
засобів ППО — 902 (+1) од.;
літаків — 363 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) од.;
крилатих ракет — 2402 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;
спеціальної техніки — 2650 (+10) од.
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