ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 14 танків та літак

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління російських окупантів.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.