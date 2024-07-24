ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 14 танків та літак
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 14 танків та літак

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 14 танків та літак

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 570 120 військових.

Головні тези:

  • Загальна кількість втрат російської армії на українській території перевищує 570 тисяч військових.
  • За даними Генштабу, за останню добу знищено 1100 російських загарбників та їхню військову техніку.
  • Було зафіксовано 152 бойові зіткнення, де українські сили завдали успішних ударів по позиціях супротивника.
  • Російські військові продовжують активні дії на різних напрямках, проте стикаються із сильним опором українських захисників.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8302 (+14) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 013 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;

  • РСЗВ — 1125 од.;

  • засоби ППО — 902 (+1) од.;

  • літаків — 363 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) од.;

  • крилатих ракет — 2402 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;

  • спеціальної техніки — 2650 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління російських окупантів.

  • На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

  • На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

  • На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

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