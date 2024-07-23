Що відомо про знищення ще одного Су-25 російських окупантів

Зазначається, що збитий ворожий літак Су-25 разом з іншим літаком намагався атакувати позиції українських військових в районі Покровська.

За інформацією командування ОСУВ “Хортиця”, це вже другий знищений ворожий штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ бійцями ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка протягом останнього місяця.

Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації, - підкреслюється у повідомленні ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Загальні авіаційні втрати ворога на 23 липня 2024 року з початку повномасштабної війни проти української держави такі: ліквідовано 362 літаки й 326 вертольотів.

Що наразі відбувається в районі Покровська на Донеччині

За словами сержанта 109 бригади роти ударних БПЛА Єгора Фірсова в ефірі телемарафону, в районі Покровська окупаційна армія РФ активно застосовує авіацію, проводить “м’ясні штурми” і використовує заборонену зброю.

Складно, бо ворог використовує все, починаючи від авіації, авіабомб. І постійні м’ясні штурми малими групами… Але ворог несе величезні втрати. Через кожні 50 метрів на будь-якій дорозі на 10-15 км вглиб окупованих територій знищена якась техніка ворога стоїть. Чи то просто авто, чи то "Урал", чи то "Град", чи танк. Просто купа спаленого металобрухту. І я думаю, що це суттєво б’є по силам ворога, - пояснює Фірсов. Поширити

Військовий зазначив, що через проблеми із прикриттям неба українські військові не мають ефективного захисту від авіабомб КАБ та ФАБ, які скидає авіація злочинної армії РФ.

І важко тому, що йдуть постійні штурми малими групами – 5, 7, 10 орків. По них важко потрапити дроном, бо коли чують звук то одразу в розсипну, - пояснює Фірсов. Поширити

Військовий також додав, що перевага російських окупантів у районі Покровська залишається саме за кількістю особового складу та у використанні ракет.

Мирноград, Покровськ – вони намагаються нащупати наші тилові позиції, але їм це не вдається і луплять вони як завжди оцим геноцидним способом – по домівках звичайних цивільних людей, по багатоповерхівках, - зазначає Фірсов. Поширити

Він також додав, що ворог зберігає перевагу за дальністю використання БпЛА.

Тобто дрони типу Ланцет, Зала – вони в них більш далекобійні, можуть залітати на 30-50 км. Ці дрони стійкіші до РЕБ. Тому в цьому є перевага. Але повірте, в FPV-дронах ми на голову вищі за їхні найкращі підрозділи. Ми літаємо легко майже на околиці Донецька. Є там розв’язка Ясинувата- Авдіївка- Донецьк, ми туди залітаємо і обов’язково знаходимо щось цікаве, умовно "Урал", чи танк, чи щось інше. Вони думають, що це тил і за 25 км від лінії фронту можна почуватися безпечно, але ми робимо так, щоб вони себе безпечно не почували і в них там постійно були проблеми, - наголошує Фірсов. Поширити

Він також підтвердив, що окупанти активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами.

Фіксуються такі випадки. Ворог використовує все що завгодно, в тому числі зброю, яка вже давно заборонена різними конвенціями, яка містить отруйні речовини – гази, такі собі уламочки - вони малесенькі, як голочки і коли розлітаються, то наносять ураження по всьому тілу. Людина, яка отримала це ураження стікає кров’ю. Зупинити кровотечу майже неможливо, - підкреслив військовий. Поширити

Щодо оборони Торецька він сказав, що наші захисники тримають місто, незважаючи що там дуже важко.