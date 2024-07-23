За інформацією представників командування ОСУВ “Хортиця”, українські військові збили літак Су-25 злочинної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.
Головні тези:
Збито два штурмовики Су-25 російських окупантів на Донеччині за останній місяць завдяки дієвості українських зенітників.
Окупанти активно використовують авіацію та заборонену зброю у районі Покровська, але несуть значні втрати.
Українські військові підкреслюють важкість оборони від авіації та малих груп орків, що проводять постійні м'ясні штурми.
Російські окупанти використовують отруйні речовини у боєприпасах, порушуючи міжнародні конвенції та запроваджуючи геноцидні методи.
Українські військові активно контролюють ситуацію, тримаючи оборону та завдаючи втрат ворогу в районі Покровська та Торецька.
Що відомо про знищення ще одного Су-25 російських окупантів
Зазначається, що збитий ворожий літак Су-25 разом з іншим літаком намагався атакувати позиції українських військових в районі Покровська.
За інформацією командування ОСУВ “Хортиця”, це вже другий знищений ворожий штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ бійцями ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка протягом останнього місяця.
Загальні авіаційні втрати ворога на 23 липня 2024 року з початку повномасштабної війни проти української держави такі: ліквідовано 362 літаки й 326 вертольотів.
Що наразі відбувається в районі Покровська на Донеччині
За словами сержанта 109 бригади роти ударних БПЛА Єгора Фірсова в ефірі телемарафону, в районі Покровська окупаційна армія РФ активно застосовує авіацію, проводить “м’ясні штурми” і використовує заборонену зброю.
Військовий зазначив, що через проблеми із прикриттям неба українські військові не мають ефективного захисту від авіабомб КАБ та ФАБ, які скидає авіація злочинної армії РФ.
Військовий також додав, що перевага російських окупантів у районі Покровська залишається саме за кількістю особового складу та у використанні ракет.
Він також додав, що ворог зберігає перевагу за дальністю використання БпЛА.
Він також підтвердив, що окупанти активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами.
Щодо оборони Торецька він сказав, що наші захисники тримають місто, незважаючи що там дуже важко.