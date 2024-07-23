ЗСУ збили Су-25 армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ збили Су-25 армії РФ на Донеччині — відео

ОСУВ "Хортиця"
Пошкоджений Су-25 армії РФ

За інформацією представників командування ОСУВ “Хортиця”, українські військові збили літак Су-25 злочинної армії РФ в районі Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • Збито два штурмовики Су-25 російських окупантів на Донеччині за останній місяць завдяки дієвості українських зенітників.
  • Окупанти активно використовують авіацію та заборонену зброю у районі Покровська, але несуть значні втрати.
  • Українські військові підкреслюють важкість оборони від авіації та малих груп орків, що проводять постійні м'ясні штурми.
  • Російські окупанти використовують отруйні речовини у боєприпасах, порушуючи міжнародні конвенції та запроваджуючи геноцидні методи.
  • Українські військові активно контролюють ситуацію, тримаючи оборону та завдаючи втрат ворогу в районі Покровська та Торецька.

Що відомо про знищення ще одного Су-25 російських окупантів

Зазначається, що збитий ворожий літак Су-25 разом з іншим літаком намагався атакувати позиції українських військових в районі Покровська.

За інформацією командування ОСУВ “Хортиця”, це вже другий знищений ворожий штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ бійцями ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка протягом останнього місяця.

Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації, - підкреслюється у повідомленні ОСУВ “Хортиця”.

Загальні авіаційні втрати ворога на 23 липня 2024 року з початку повномасштабної війни проти української держави такі: ліквідовано 362 літаки й 326 вертольотів.

Що наразі відбувається в районі Покровська на Донеччині

За словами сержанта 109 бригади  роти ударних БПЛА Єгора Фірсова в ефірі телемарафону, в районі Покровська окупаційна армія РФ активно застосовує авіацію, проводить “м’ясні штурми” і використовує заборонену зброю.

Складно, бо ворог використовує все, починаючи від авіації, авіабомб. І постійні м’ясні штурми малими групами… Але ворог несе величезні втрати. Через кожні 50 метрів на будь-якій дорозі на 10-15 км вглиб окупованих територій знищена якась техніка ворога стоїть. Чи то просто авто, чи то "Урал", чи то "Град", чи танк. Просто купа спаленого металобрухту. І я думаю, що це суттєво б’є по силам ворога, - пояснює Фірсов.

Військовий зазначив, що через проблеми із прикриттям неба українські військові не мають ефективного захисту від авіабомб КАБ та ФАБ, які скидає авіація злочинної армії РФ.

І важко тому, що йдуть постійні  штурми малими групами – 5, 7, 10 орків. По них важко потрапити дроном, бо коли чують звук то одразу  в розсипну, - пояснює Фірсов.

Військовий також додав, що перевага російських окупантів у районі Покровська залишається саме за кількістю особового складу та у використанні ракет.

Мирноград, Покровськ – вони намагаються нащупати наші тилові позиції, але їм це не вдається і луплять вони як завжди оцим геноцидним способом – по домівках звичайних цивільних людей, по багатоповерхівках, - зазначає Фірсов.

Він також додав, що ворог зберігає перевагу за дальністю використання БпЛА.

Тобто дрони типу Ланцет, Зала – вони в них більш далекобійні, можуть залітати на 30-50 км. Ці дрони стійкіші до РЕБ. Тому в цьому є перевага. Але повірте, в  FPV-дронах ми на голову вищі за  їхні найкращі підрозділи. Ми літаємо легко майже на околиці Донецька. Є там розв’язка Ясинувата- Авдіївка- Донецьк, ми туди залітаємо і обов’язково знаходимо щось цікаве, умовно "Урал", чи танк, чи щось інше. Вони думають, що це тил і за 25 км від лінії фронту можна почуватися безпечно, але ми робимо так, щоб вони себе безпечно не почували і в них там постійно були проблеми, - наголошує Фірсов.

Він також підтвердив, що окупанти активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами.

Фіксуються такі випадки. Ворог використовує все що завгодно, в тому числі зброю, яка вже давно заборонена різними конвенціями, яка містить отруйні речовини – гази, такі собі уламочки - вони малесенькі, як голочки і коли розлітаються, то наносять ураження по всьому тілу. Людина, яка отримала це ураження стікає кров’ю. Зупинити кровотечу майже неможливо, - підкреслив військовий.

Щодо оборони Торецька він сказав, що наші захисники тримають місто, незважаючи що там дуже важко. 

Це від нас неподалік. Торецьк як і Авдіївка, Нью Йорк, як будь -яке місто має ряд певних характеристик, що дають можливість тримати оборону, на відміну від відкритого поля, де важко якісно окопатись. Побратими, які боронять, тримаються і роблять все залежне від себе, щоб Торецьк вистояв, - зазначив Фірсов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 20 ББМ та 57 артсистем
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 20 ББМ та 57 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ 155 разів вступали у бій з армією РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вже протидіють спробам армії РФ почати новий наступ на Харківщині
РСЗВ ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?