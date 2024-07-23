За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили десятки атак злочинної армії РФ на Харківщині та Донеччині.

Що відбувається на східному напрямку фронту

Зазначається, що на Харківщині злочинна армія РФ 10 разів намагалась атакувати в районі Глибокого та Вовчанська.

В районі Куп’янська протягом доби зафіксовано 13 ворожих атак біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 11 разів атакували поблизу Новосергіївки, Макіївки, Невського Тернів, Торського, а також Серебрянського лісу.

У напрямку Сіверська ЗСУ відбили 8 атак армії РФ поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного.

У напрямку Краматорська російські окупанти 30 разів намагались просунутись в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

У напрямку Торецька ворог здійснив 16 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

У напрямку Покровська загарбники армії РФ провели 43 безуспішні спроби штурмів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

У напрямку Курахового Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області російські окупанти тричі безуспішно атакували в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ відбили 4 ворожі атаки.