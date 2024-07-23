По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили десятки атак преступной армии РФ на Харьковщине и Донетчине.

Что происходит на восточном направлении фронта

Отмечается, что в Харьковской области преступная армия РФ 10 раз пыталась атаковать в районе Глубокого и Волчанская.

В районе Купянска в течение суток зафиксировано 13 вражеских атак возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры 11 раз атаковали вблизи Новосергеевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

В направлении Северского ВСУ отразили 8 атак армии РФ вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Василовки, Выемки и Переездного.

В направлении Краматорска российские оккупанты 30 раз пытались продвинуться в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

В направлении Торецкого враг совершил 16 атак неподалеку от Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного.

В направлении Покровска захватчики армии РФ провели 43 безуспешных попытки штурмов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчья, Яснобродовка, Уманское и Калиновое.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

В направлении Кураховой Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области российские кафиры трижды безуспешно атаковали в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На левобережье Херсонщины ВСУ отразили 4 вражеских атаки.