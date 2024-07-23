ВСУ 155 раз вступали в бой с армией РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ 155 раз вступали в бой с армией РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили десятки атак преступной армии РФ на Харьковщине и Донетчине.

Главные тезисы

  • ВСУ активно противостоят оккупационным войскам, успешно отражая атаки армии РФ в различных областях Украины.
  • Российские захватчики совершили 155 атак за прошедшие сутки, однако понесли значительные потери в живой силе и технике.
  • Восточное направление фронта было местом обстрелов и атак в районах Глубокого, Волчанска, Новосергеевка, Макеевка и других населенных пунктов.
  • Южное направление тоже не осталось в стороне: в Запорожской области и на левобережье Херсонщины произошли неудачные попытки атаки со стороны армии РФ.
  • Украинские военные продолжают успешные оборонительные действия, нанося значительные потери в технике и живой силе агрессора.

Что происходит на восточном направлении фронта

Отмечается, что в Харьковской области преступная армия РФ 10 раз пыталась атаковать в районе Глубокого и Волчанская.

В районе Купянска в течение суток зафиксировано 13 вражеских атак возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры 11 раз атаковали вблизи Новосергеевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

В направлении Северского ВСУ отразили 8 атак армии РФ вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Василовки, Выемки и Переездного.

В направлении Краматорска российские оккупанты 30 раз пытались продвинуться в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

В направлении Торецкого враг совершил 16 атак неподалеку от Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного.

В направлении Покровска захватчики армии РФ провели 43 безуспешных попытки штурмов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчья, Яснобродовка, Уманское и Калиновое.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

В направлении Кураховой Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области российские кафиры трижды безуспешно атаковали в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На левобережье Херсонщины ВСУ отразили 4 вражеских атаки.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага, - подчеркивается в строительстве Генштаба.

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