По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили десятки атак преступной армии РФ на Харьковщине и Донетчине.
Главные тезисы
- ВСУ активно противостоят оккупационным войскам, успешно отражая атаки армии РФ в различных областях Украины.
- Российские захватчики совершили 155 атак за прошедшие сутки, однако понесли значительные потери в живой силе и технике.
- Восточное направление фронта было местом обстрелов и атак в районах Глубокого, Волчанска, Новосергеевка, Макеевка и других населенных пунктов.
- Южное направление тоже не осталось в стороне: в Запорожской области и на левобережье Херсонщины произошли неудачные попытки атаки со стороны армии РФ.
- Украинские военные продолжают успешные оборонительные действия, нанося значительные потери в технике и живой силе агрессора.
Что происходит на восточном направлении фронта
Отмечается, что в Харьковской области преступная армия РФ 10 раз пыталась атаковать в районе Глубокого и Волчанская.
В районе Купянска в течение суток зафиксировано 13 вражеских атак возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.
В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры 11 раз атаковали вблизи Новосергеевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.
В направлении Северского ВСУ отразили 8 атак армии РФ вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Василовки, Выемки и Переездного.
В направлении Краматорска российские оккупанты 30 раз пытались продвинуться в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.
В направлении Торецкого враг совершил 16 атак неподалеку от Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного.
В направлении Покровска захватчики армии РФ провели 43 безуспешных попытки штурмов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчья, Яснобродовка, Уманское и Калиновое.
Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.
В направлении Кураховой Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области российские кафиры трижды безуспешно атаковали в районах Малой Токмачки и Роботиного.
На левобережье Херсонщины ВСУ отразили 4 вражеских атаки.
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