Бойцы ВСУ учатся работать с британскими ЗРК Starstreak — фото

Вооруженные Силы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии тренируют украинских новобранцев на системе ПВО Starstreak. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании и Постоянный объединенный штаб ВС Великобритании.

Украинские новобранцы учатся работать на ЗРК Starstreak

Starstreak — это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз.

Обучение на Starstreak

Ракета Starstreak движется со скоростью более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики. Поделиться

Обучение на Starstreak

Учеба поможет украинским новобранцам защищать свое суверенное небо от незаконной авиации России!

В Польше рассказали, как будут набирать Украинский легион

По словам Залевского, двустороннее безопасное соглашение, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы. Среди прочего, легион — это добровольное формирование.

Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может по закону. Поэтому набор будет проходить с помощью украинских консульских учреждений, — сказал он.

Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся с легионом, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия".