Бойцы ВСУ учатся работать с британскими ЗРК Starstreak — фото

Вооруженные Силы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии тренируют украинских новобранцев на системе ПВО Starstreak. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании и Постоянный объединенный штаб ВС Великобритании.
Главные тезисы
- Украинские новобранцы обучаются на британских ЗРК Starstreak для эффективной защиты от воздушных угроз.
- Сотрудничество между Великобританией и Украиной способствует укреплению обороноспособности и защите суверенного неба от авиации России.
- Сотрудничество между странами в военной сфере позволяет укреплять безопасность региона и повышать квалификацию украинских военнослужащих.
Украинские новобранцы учатся работать на ЗРК Starstreak
Starstreak — это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз.
Учеба поможет украинским новобранцам защищать свое суверенное небо от незаконной авиации России!
В Польше рассказали, как будут набирать Украинский легион
По словам Залевского, двустороннее безопасное соглашение, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы. Среди прочего, легион — это добровольное формирование.
Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может по закону. Поэтому набор будет проходить с помощью украинских консульских учреждений, — сказал он.
Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся с легионом, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия".
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