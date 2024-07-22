Бійці ЗСУ вчаться працювати з британськими ЗРК Starstreak — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ЗСУ вчаться працювати з британськими ЗРК Starstreak — фото

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на системі ППО Starstreak. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії та Постійний об'єднаний штаб ЗC Великої Британії. 

Головні тези:

  • Британський ЗРК Starstreak — це переносний зенітно-ракетний комплекс, який забезпечує захист від повітряних загроз.
  • Ракета Starstreak має високу швидкість та ефективну систему ураження цілей.
  • Навчання українських військових на Starstreak сприятиме захисту суверенного неба від авіації Росії.

Українські новобранці вчаться працювати на ЗРК Starstreak

Starstreak — це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.

Навчання на Starstreak

Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики.

Навчання на Starstreak

Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії!

У Польщі розповіли, як набиратимуть Український легіон

За словами Залевського, двостороння безпекова угода, що передбачає підготовку Українського легіону в Польщі, не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави. Серед іншого, легіон — це добровільне формування.

Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі, бо не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ, — сказав він.

Заступник голови Міноборони Польщі додав, що добровольці, які зголосяться до легіону, будуть "призвані до української армії за українськими правилами в українських консульських установах", а на польській землі "пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія".

Обов'язки, з погляду оснащення, будуть чітко розподілені між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що гарантує українська сторона, — пояснив Залевський.

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