Бійці ЗСУ вчаться працювати з британськими ЗРК Starstreak — фото

Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на системі ППО Starstreak. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії та Постійний об'єднаний штаб ЗC Великої Британії.

Українські новобранці вчаться працювати на ЗРК Starstreak

Starstreak — це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.

Навчання на Starstreak

Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики. Поширити

Навчання на Starstreak

Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії!

У Польщі розповіли, як набиратимуть Український легіон

За словами Залевського, двостороння безпекова угода, що передбачає підготовку Українського легіону в Польщі, не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави. Серед іншого, легіон — це добровільне формування.

Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі, бо не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ, — сказав він.

Заступник голови Міноборони Польщі додав, що добровольці, які зголосяться до легіону, будуть "призвані до української армії за українськими правилами в українських консульських установах", а на польській землі "пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія".