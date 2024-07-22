ВСУ вступили в 22 боевых столкновения с армией РФ на Краматорском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 11 авиаударов. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караическое и Питомник. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции недалеко от Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боеприкосновений продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергеевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеских атаки, одна — продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия недалеко от Бондарного, Богдановки, Временного Яра, Миньковки, Васюковки, Григоровки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищиевки. Силы обороны отразили девять атак, еще 13 — продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершено, один — продолжается.