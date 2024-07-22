ВСУ вступили в 22 боевых столкновения с армией РФ на Краматорском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вступили в 22 боевых столкновения с армией РФ на Краматорском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Всего с начала суток 22 июля на фронте произошло 93 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.

Главные тезисы

  • С начала суток 22 июля произошло 93 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ, силы обороны Украины отразили многочисленные атаки по всем фронтам.
  • На Краматорском направлении было зафиксировано 22 боевых столкновения с российскими оккупантами, а продолжающиеся атаки противника осложняют ситуацию на фронте.
  • Российские войска совершили безуспешные атаки на различных направлениях фронта, включая Харьковское, Лиманское, Северское, Торецкое, Покровское и другие.

Текущая ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 11 авиаударов. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караическое и Питомник. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи.

  • Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

  • На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции недалеко от Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боеприкосновений продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергеевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеских атаки, одна — продолжается возле Макеевки.

  • На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия недалеко от Бондарного, Богдановки, Временного Яра, Миньковки, Васюковки, Григоровки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищиевки. Силы обороны отразили девять атак, еще 13 — продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

  • На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершено, один — продолжается.

  • На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волче, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, девять боеприкосновений — продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

  • На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Семь боев завершено, три до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону у Роботиного. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

  • На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 567760 (+1050) человек ликвидировано;

  • танков — 8284 (+18) ед;

  • боевых бронированных машин — 15980 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 15637 (+51) ед;

  • РСЗО — 1123 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 900 (+4) ед.;

  • самолетов — 361 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12475 (+73) ед;

  • крылатых ракет — 2401 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21138 (+102) ед;

  • специальной техники — 2637 (+21) ед.

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