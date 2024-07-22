ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 17 ББМ и 4 системы ПВО

За сутки 21 июля воины ВСУ уничтожили 1050 окупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 567760 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 567760 (+1050) человек ликвидировано;

танков — 8284 (+18) ед;

боевых бронированных машин — 15980 (+17) ед;

артиллерийских систем — 15637 (+51) ед;

РСЗО — 1123 (+2) ед.;

средства ПВО — 900 (+4) ед;

самолетов — 361 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12475 (+73) ед;

крылатые ракеты — 2401 ед.;

корабли/катера — 28 ед.;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 21138 (+102) ед;

специальная техника — 2637 (+21) ед.

Армия РФ в Украине оказалась в критической ситуации

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери в преступной войне против Украины значительного количества бронетехники оккупационная армия РФ оказалась в критической ситуации и вынуждена менять свою тактику.

Коваленко отметил, что военное руководство страны-агрессорки опустошило почти все склады с техникой и столкнулось с критической ситуацией, когда обеспечение собственного преступного наступления становится невозможным.

Характер наступления россиян в следующие полгода будет меняться довольно существенно. Поскольку механизированный потенциал у них ограничен. У них с каждым днем становится все меньше и меньше возможностей эффективно использовать механизированную компоненту. В то же время человеческий ресурс у них действительно неисчерпаем, — подчеркнул Коваленко. Поделиться

По словам обозревателя, из-за нехватки механизированной компоненты изменится интенсивность ведения захватчиками боевых действий.