ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 17 ББМ и 4 системы ПВО

За сутки 21 июля воины ВСУ уничтожили 1050 окупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 567760 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ и 17 единиц военной техники за сутки, повышая давление на российскую армию.
- Общие боевые потери российской армии в Украине составляют более 567 тыс. человек и значительное количество военной техники.
- Эксперты прогнозируют ограничения в механизированных возможностях российской армии, что может привести к изменениям в тактике боевых действий.
- Нехватка военной техники заставляет российскую армию менять тактику наступления и обороны, что может привести к снижению интенсивности военных операций.
- Аналитики отмечают, что с каждым днем у российской армии становится все меньше возможностей эффективно использовать механизированные средства, что может серьезно повлиять на ход военных действий.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 567760 (+1050) человек ликвидировано;
танков — 8284 (+18) ед;
боевых бронированных машин — 15980 (+17) ед;
артиллерийских систем — 15637 (+51) ед;
РСЗО — 1123 (+2) ед.;
средства ПВО — 900 (+4) ед;
самолетов — 361 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12475 (+73) ед;
крылатые ракеты — 2401 ед.;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 21138 (+102) ед;
специальная техника — 2637 (+21) ед.
Армия РФ в Украине оказалась в критической ситуации
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери в преступной войне против Украины значительного количества бронетехники оккупационная армия РФ оказалась в критической ситуации и вынуждена менять свою тактику.
Коваленко отметил, что военное руководство страны-агрессорки опустошило почти все склады с техникой и столкнулось с критической ситуацией, когда обеспечение собственного преступного наступления становится невозможным.
По словам обозревателя, из-за нехватки механизированной компоненты изменится интенсивность ведения захватчиками боевых действий.
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