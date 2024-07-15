Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" рынка газа ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" рынка газа ЕС

Минобороны Британии
Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" рынка газа ЕС
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Россия с 1 июля 2024 г. повысила внутренние цены на газ на 11,2%. Это повышение направлено на увеличение доходов на внутреннем рынке России в ответ на потерю экспорта газа в Европу.

Главные тезисы

  • Утрата рынка ЕС стала следствием санкций против России и уменьшения поставок газа в Европу.
  • Газпром столкнулся с резким снижением доходов и убытками в связи с уменьшением объемов экспорта газа.
  • По прогнозам рост цен на газ в России приведет к высокой инфляции и ослаблению покупательной способности населения.
  • В 2023 году Газпром стал самым большим годовым убытком за последние 25 лет, получая чистый убыток в размере 6,9 млрд долларов.
  • Россия сталкивается с сокращением объемов добычи газа и увеличением внутренних цен, что приводит к обострению экономической ситуации.

Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" рынка газа ЕС

Как отмечается в сводке, потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также умышленное сокращение Россией поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой ущерб "Газпрому" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.

"Газпром", одна из российских государственных энергетических компаний, считается монополистом на внутреннем рынке поставок газа. Таким образом, рост цен регулируется российским правительством, — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка России в 4% во второй половине 2024 года. Отчасти это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и ростом государственных расходов, что обусловлено преимущественно ростом военных расходов России в связи с войной в Украине.

По оценкам цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году Россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что означает почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых россиян, — отмечают в Минобороны Британии.

Утрата рынка ЕС

Напомним, в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.

На пике в 2018-2019 годах годовой поток газа в регион достигал от 175 до 180 млрд кубометров.

"Газпром" сократил добычу газа в 2023 году до 355 млрд. кубометров по сравнению с 514 млрд. кубометров в 2021 году. В 2023 году "Газпром" получил чистый убыток в размере 7 млрд долларов, что произошло впервые с 1999 года.

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