Россия с 1 июля 2024 г. повысила внутренние цены на газ на 11,2%. Это повышение направлено на увеличение доходов на внутреннем рынке России в ответ на потерю экспорта газа в Европу.
Главные тезисы
- Утрата рынка ЕС стала следствием санкций против России и уменьшения поставок газа в Европу.
- Газпром столкнулся с резким снижением доходов и убытками в связи с уменьшением объемов экспорта газа.
- По прогнозам рост цен на газ в России приведет к высокой инфляции и ослаблению покупательной способности населения.
- В 2023 году Газпром стал самым большим годовым убытком за последние 25 лет, получая чистый убыток в размере 6,9 млрд долларов.
- Россия сталкивается с сокращением объемов добычи газа и увеличением внутренних цен, что приводит к обострению экономической ситуации.
Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" рынка газа ЕС
Как отмечается в сводке, потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также умышленное сокращение Россией поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой ущерб "Газпрому" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.
По данным британской разведки, инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка России в 4% во второй половине 2024 года. Отчасти это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и ростом государственных расходов, что обусловлено преимущественно ростом военных расходов России в связи с войной в Украине.
Утрата рынка ЕС
Напомним, в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.
На пике в 2018-2019 годах годовой поток газа в регион достигал от 175 до 180 млрд кубометров.
"Газпром" сократил добычу газа в 2023 году до 355 млрд. кубометров по сравнению с 514 млрд. кубометров в 2021 году. В 2023 году "Газпром" получил чистый убыток в размере 7 млрд долларов, что произошло впервые с 1999 года.
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