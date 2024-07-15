Росія з 1 липня 2024 року підвищила внутрішні ціни на газ на 11,2%. Це підвищення спрямоване на збільшення доходів на внутрішньому ринку Росії у відповідь на втрату експорту газу до Європи.
Головні тези:
- Втрата ринку ЄС стала наслідком санкцій проти Росії та зменшення постачання газу до Європи.
- Газпром стикнувся з різким зниженням прибутків та збитками у зв'язку зі зменшенням обсягів експорту газу.
- За прогнозами, зростання цін на газ у Росії призведе до високої інфляції та послаблення купівельної спроможності населення.
- У 2023 році Газпром став найбільшим річним збитком за останні 25 років, отримуючи чистий збиток у розмірі 6,9 млрд доларів.
- Росія стикається із скороченням обсягів видобутку газу та збільшенням внутрішніх цін, що призводить до загострення економічної ситуації.
Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" ринку газу ЄС
Як зазначається у зведенні, втрата ринку ЄС стала наслідком санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, а також навмисного скорочення Росією постачання газу до Європи у відповідь. У 2023 році чистий річний збиток "Газпрому" становив приблизно 6,9 млрд доларів, що стало його найбільшим річним збитком за 25 років.
За даними британської розвідки, інфляція в Росії, швидше за все, залишиться вищою за цільовий показник центрального банку Росії в 4% у другій половині 2024 року. Частково це пов'язано зі зростанням внутрішніх цін на газ поряд зі зростанням інших рахунків населення та збільшенням державних витрат, що зумовлено переважно зростанням військових витрат Росії у зв'язку з війною в Україні.
Втрата ринку ЄС
Нагадаємо, у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.
На піку у 2018-2019 роках річний потік газу до регіону сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.
"Газпром" скоротив видобуток газу у 2023 році до 355 млрд кубометрів порівняно з 514 млрд кубометрів у 2021 році. У 2023 році "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 7 млрд доларів, що сталося вперше з 1999 року.
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