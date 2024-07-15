Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" ринку газу ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації

Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" ринку газу ЄС

Міноборони Британії
Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" ринку газу ЄС

Росія з 1 липня 2024 року підвищила внутрішні ціни на газ на 11,2%. Це підвищення спрямоване на збільшення доходів на внутрішньому ринку Росії у відповідь на втрату експорту газу до Європи.

Головні тези:

  • Втрата ринку ЄС стала наслідком санкцій проти Росії та зменшення постачання газу до Європи.
  • Газпром стикнувся з різким зниженням прибутків та збитками у зв'язку зі зменшенням обсягів експорту газу.
  • За прогнозами, зростання цін на газ у Росії призведе до високої інфляції та послаблення купівельної спроможності населення.
  • У 2023 році Газпром став найбільшим річним збитком за останні 25 років, отримуючи чистий збиток у розмірі 6,9 млрд доларів.
  • Росія стикається із скороченням обсягів видобутку газу та збільшенням внутрішніх цін, що призводить до загострення економічної ситуації.

Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" ринку газу ЄС

Як зазначається у зведенні, втрата ринку ЄС стала наслідком санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, а також навмисного скорочення Росією постачання газу до Європи у відповідь. У 2023 році чистий річний збиток "Газпрому" становив приблизно 6,9 млрд доларів, що стало його найбільшим річним збитком за 25 років.

“Газпром", одна з російських державних енергетичних компаній, вважається монополістом на внутрішньому ринку постачання газу. Таким чином, зростання цін регулюється російським урядом, — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, інфляція в Росії, швидше за все, залишиться вищою за цільовий показник центрального банку Росії в 4% у другій половині 2024 року. Частково це пов'язано зі зростанням внутрішніх цін на газ поряд зі зростанням інших рахунків населення та збільшенням державних витрат, що зумовлено переважно зростанням військових витрат Росії у зв'язку з війною в Україні.

За оцінками, ціни на газ для російських домогосподарств зросли майже на 34% з початку вторгнення, незважаючи на те, що у 2023 році Росія стане другим за величиною виробником природного газу у світі. У 2025 році вони зростуть ще на 8,2%, що означає майже напевно посилить інфляційний тиск у російській економіці та послабить купівельну спроможність простих жителів Росії, — зазначають у Міноборони Британії.

Втрата ринку ЄС

Нагадаємо, у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

На піку у 2018-2019 роках річний потік газу до регіону сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.

"Газпром" скоротив видобуток газу у 2023 році до 355 млрд кубометрів порівняно з 514 млрд кубометрів у 2021 році. У 2023 році "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 7 млрд доларів, що сталося вперше з 1999 року.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Газпром через масштабні збитки запустив розпродаж майна
Газпром
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рекордні збитки Газпрому. Розвідка Британії розкрила деталі
Міноборони Британії
Газпром
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Акції російського "Газпрому" різко обвалилися — відома причина
газпром

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?