По информации военной разведки Великобритании, за последние два месяца преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла на фронте около 70 тыс военных.
Главные тезисы
- По данным британской разведки, за последние два месяца армия РФ потеряла около 70 тыс. военных в ходе войны против Украины.
- Существенный рост потерь российских военных связан с попытками наступления в Харьковской и Донецкой областях, но оборона ВСУ ограничивает успехи окупантов.
- Прогнозируется, что уровень потерь продолжит повышаться, превышая 1 тыс. человек в день в ближайшие месяцы, а РФ будет пытаться превзойти украинские силы по массе.
- Оккупационная армия РФ предпринимает попытки растянуть линию фронта, но сталкивается с существенными потерями военного персонала и техники.
- Эффективность обороны ВСУ и отсутствие подготовки в российской армии снижают способность эффективного использования тактических успехов российских окупантов.
Что известно о потерях армии РФ в Украине за последние два месяца
Как отмечают в британской разведке, рост потерь российских окупантов в течение двух последних месяцев вызван попытками наступления на Харьковщине и попытками сохранить наступательный темп в Донецкой области.
Отмечается, что хотя новый подход усилил давление на линию обороны украинских военных со стороны российских окупантов, эффективность обороны ВСУ и отсутствие подготовки в военных преступной армии РФ снижают способность эффективного использования любых тактических успехов.
Что будет пытаться делать оккупационная армия РФ в ближайшие месяцы
Однако при этом оккупационная армия РФ предпринимает попытки еще больше растянуть линию фронта.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/jsKqbblKeQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/m3J75fL3tP
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