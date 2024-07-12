Разведка Британии озвучила потери армии РФ за последние 2 месяца
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии озвучила потери армии РФ за последние 2 месяца

Минобороны Британии
Уничтоженная БТР армии РФ
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По информации военной разведки Великобритании, за последние два месяца преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла на фронте около 70 тыс военных.

Главные тезисы

  • По данным британской разведки, за последние два месяца армия РФ потеряла около 70 тыс. военных в ходе войны против Украины.
  • Существенный рост потерь российских военных связан с попытками наступления в Харьковской и Донецкой областях, но оборона ВСУ ограничивает успехи окупантов.
  • Прогнозируется, что уровень потерь продолжит повышаться, превышая 1 тыс. человек в день в ближайшие месяцы, а РФ будет пытаться превзойти украинские силы по массе.
  • Оккупационная армия РФ предпринимает попытки растянуть линию фронта, но сталкивается с существенными потерями военного персонала и техники.
  • Эффективность обороны ВСУ и отсутствие подготовки в российской армии снижают способность эффективного использования тактических успехов российских окупантов.

Что известно о потерях армии РФ в Украине за последние два месяца

Как отмечают в британской разведке, рост потерь российских окупантов в течение двух последних месяцев вызван попытками наступления на Харьковщине и попытками сохранить наступательный темп в Донецкой области.

Отмечается, что хотя новый подход усилил давление на линию обороны украинских военных со стороны российских окупантов, эффективность обороны ВСУ и отсутствие подготовки в военных преступной армии РФ снижают способность эффективного использования любых тактических успехов.

Армия РФ понесла страшные потери в Украине в течение двух последних месяцев
Уничтожена техника армии РФ

Что будет пытаться делать оккупационная армия РФ в ближайшие месяцы

Однако при этом оккупационная армия РФ предпринимает попытки еще больше растянуть линию фронта.

Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1 тыс. человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе, прогнозируют в разведке Минобороны Британии.

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