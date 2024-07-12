По информации военной разведки Великобритании, за последние два месяца преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла на фронте около 70 тыс военных.

Что известно о потерях армии РФ в Украине за последние два месяца

Как отмечают в британской разведке, рост потерь российских окупантов в течение двух последних месяцев вызван попытками наступления на Харьковщине и попытками сохранить наступательный темп в Донецкой области.

Отмечается, что хотя новый подход усилил давление на линию обороны украинских военных со стороны российских окупантов, эффективность обороны ВСУ и отсутствие подготовки в военных преступной армии РФ снижают способность эффективного использования любых тактических успехов.

Уничтожена техника армии РФ

Что будет пытаться делать оккупационная армия РФ в ближайшие месяцы

Однако при этом оккупационная армия РФ предпринимает попытки еще больше растянуть линию фронта.

Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1 тыс. человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе, прогнозируют в разведке Минобороны Британии. Поделиться