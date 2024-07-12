Розвідка Британії озвучила втрати армії РФ за останні 2 місяці
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії озвучила втрати армії РФ за останні 2 місяці

Міноборони Британії
Знищений БТР армії РФ

За інформацією військової розвідки Великої Британії, протягом останніх двох місяців злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила на фронті близько 70 тис військових. 

Головні тези:

  • За даними британської розвідки, втрати армії РФ на фронті в Україні за останні два місяці становлять близько 70 тис військових.
  • Зростання втрат російських військових пов'язане з спробами наступу на Харківщині та Донеччині.
  • Незважаючи на спроби розтягнути лінію фронту, ефективність оборони ЗСУ та відсутність підготовки в російській армії обмежують успіхи окупантів.
  • Прогнозується, що рівень втрат у Росії продовжить підвищуватися, перевищуючи 1 тис осіб на день упродовж наступних місяців.
  • Окупаційна армія РФ намагатиметься перевершити українські сили за масою, проте зазнає суттєвих втрат військового персоналу та техніки.

Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом останніх двох місяців

Як зазначають у британській розвідці, зростання втрат російських окупантів протягом двох останніх місяців викликане спробами наступу на Харківщині та намаганнями зберегти наступальний темп на Донеччині.

Зазначається, що хоча новий підхід посилив тиск на лінію оборони українських військових з боку російських окупантів, ефективність оборони ЗСУ та відсутність підготовки у військових злочинної армії РФ знижують здатність ефективного використання будь-яких тактичних успіхів.

Армія РФ зазнала страшних втрат в Україні протягом двох останніх місяців
Знищена техніка армії РФ

Що намагатиметься робити окупаційна армія РФ у найближчі місяці

Однак при цьому окупаційна армія РФ здійснює спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1 тис осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою, - прогнозують у розвідці Міноборони Британії.

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