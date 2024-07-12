За інформацією військової розвідки Великої Британії, протягом останніх двох місяців злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила на фронті близько 70 тис військових.

Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом останніх двох місяців

Як зазначають у британській розвідці, зростання втрат російських окупантів протягом двох останніх місяців викликане спробами наступу на Харківщині та намаганнями зберегти наступальний темп на Донеччині.

Зазначається, що хоча новий підхід посилив тиск на лінію оборони українських військових з боку російських окупантів, ефективність оборони ЗСУ та відсутність підготовки у військових злочинної армії РФ знижують здатність ефективного використання будь-яких тактичних успіхів.

Знищена техніка армії РФ

Що намагатиметься робити окупаційна армія РФ у найближчі місяці

Однак при цьому окупаційна армія РФ здійснює спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1 тис осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою, - прогнозують у розвідці Міноборони Британії. Поширити