За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові 62 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Ворог активно застосовує авіацію на Харківщині та в районі Покровська на Донеччині.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели три атаки в районах Вовчанська та Глибокого.

У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ безуспішно намагалась покращити власне тактичне положення в районах Синьківки та Берестового.

Наразі тривають ще 2 бої в районі Берестового.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 5 безуспішно намагався атакувати біля Макіївки та Невського. Наразі ще тривають 2 бої.

У напрямку Сіверська російські окупанти намагаються проводити штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Ворог тричі намагався атакувати тут, дві спроби ворожих атак українські військові відбили. Ще один бій триває.

У напрямку Краматорська зафіксовано 3 спроби ворожих атак за підтримки штурмової авіації в районі Часового Яру та Іванівськового. Ще один бій триває.

У напрямку Торецька російські окупанти 4 рази атакували біля Північного та Торецька. Відбито ще одну ворожу атаку неподалік Залізного.

У напрямку Покровська зафіксовано вже 24 спроби ворожих атак. Ворог концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса.

У напрямку Курахового окупанти 6 разів атакували біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Ворог чотири рази намагався наступати неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного.

Що відомо про ситуацію на півдні України та ворожі втрати

У Запорізькій області відбито атаку російських окупантів в районі Гуляйполя.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти завдали ударів по Тягинці та Токарівці.

протягом доби, втрати росіян склали 1 тис 110 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони також знищили: