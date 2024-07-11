ЗСУ вже відбили 62 атаки армії РФ від початку доби на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вже відбили 62 атаки армії РФ від початку доби на фронті

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові 62 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Ворог активно застосовує авіацію на Харківщині та в районі Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ від початку доби, зафіксовано різні точки нападу на Харківщині, Донеччині та інших напрямках.
  • Українські військові успішно відбили спроби ворога покращити тактичне положення у різних районах, ініціюючи активну оборону.
  • На фронті також були зафіксовані ворожі атаки у напрямках Лимана на Донеччині, Сіверська, Краматорська, Торецька та Покровська.
  • Російські окупанти зазнали значних втрат у системі озброєння та живій силі в Запорізькій та Херсонській областях, що свідчить про успішність оборонних дій ЗСУ.
  • У результаті відбитих атак російські війська втратили 17 бронемашин, 59 артсистем, 36 дронів та інше озброєння.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели три атаки в районах Вовчанська та Глибокого.

У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ безуспішно намагалась покращити власне тактичне положення в районах Синьківки та Берестового.

Наразі тривають ще 2 бої в районі Берестового.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 5 безуспішно намагався атакувати біля Макіївки та Невського. Наразі ще тривають 2 бої.

У напрямку Сіверська російські окупанти намагаються проводити штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Ворог тричі намагався атакувати тут, дві спроби ворожих атак українські військові відбили. Ще один бій триває.

У напрямку Краматорська зафіксовано 3 спроби ворожих атак за підтримки штурмової авіації в районі Часового Яру та Іванівськового. Ще один бій триває.

У напрямку Торецька російські окупанти 4 рази атакували біля Північного та Торецька. Відбито ще одну ворожу атаку неподалік Залізного.

У напрямку Покровська зафіксовано вже 24 спроби ворожих атак. Ворог концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса.

У напрямку Курахового окупанти 6 разів атакували біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Ворог чотири рази намагався наступати неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного.

Що відомо про ситуацію на півдні України та ворожі втрати

У Запорізькій області відбито атаку російських окупантів в районі Гуляйполя.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти завдали ударів по Тягинці та Токарівці.

протягом доби, втрати росіян склали 1 тис 110 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони також знищили:

  • 17 ББМ;

  • 59 артсистем;

  • 36 дронів й не тільки.

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