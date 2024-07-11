За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові 62 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Ворог активно застосовує авіацію на Харківщині та в районі Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ від початку доби, зафіксовано різні точки нападу на Харківщині, Донеччині та інших напрямках.
- Українські військові успішно відбили спроби ворога покращити тактичне положення у різних районах, ініціюючи активну оборону.
- На фронті також були зафіксовані ворожі атаки у напрямках Лимана на Донеччині, Сіверська, Краматорська, Торецька та Покровська.
- Російські окупанти зазнали значних втрат у системі озброєння та живій силі в Запорізькій та Херсонській областях, що свідчить про успішність оборонних дій ЗСУ.
- У результаті відбитих атак російські війська втратили 17 бронемашин, 59 артсистем, 36 дронів та інше озброєння.
Що відбувається на фронті
Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели три атаки в районах Вовчанська та Глибокого.
У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ безуспішно намагалась покращити власне тактичне положення в районах Синьківки та Берестового.
Наразі тривають ще 2 бої в районі Берестового.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 5 безуспішно намагався атакувати біля Макіївки та Невського. Наразі ще тривають 2 бої.
У напрямку Сіверська російські окупанти намагаються проводити штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Ворог тричі намагався атакувати тут, дві спроби ворожих атак українські військові відбили. Ще один бій триває.
У напрямку Краматорська зафіксовано 3 спроби ворожих атак за підтримки штурмової авіації в районі Часового Яру та Іванівськового. Ще один бій триває.
У напрямку Торецька російські окупанти 4 рази атакували біля Північного та Торецька. Відбито ще одну ворожу атаку неподалік Залізного.
У напрямку Покровська зафіксовано вже 24 спроби ворожих атак. Ворог концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса.
У напрямку Курахового окупанти 6 разів атакували біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.
Ворог чотири рази намагався наступати неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного.
Що відомо про ситуацію на півдні України та ворожі втрати
У Запорізькій області відбито атаку російських окупантів в районі Гуляйполя.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти завдали ударів по Тягинці та Токарівці.
протягом доби, втрати росіян склали 1 тис 110 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони також знищили:
17 ББМ;
59 артсистем;
36 дронів й не тільки.
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