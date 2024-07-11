По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные 62 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг активно применяет авиацию на Харьковщине и в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили 62 атаки армии РФ, зафиксированы различные направления нападения на Харьковщине, Донбассе и других районах.
- Российские оккупанты понесли значительные потери в системе вооружения и живой силе в Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуя об успешности оборонных действий ВСУ.
- Силы обороны успешно отражали попытки врага улучшить тактическое положение, инициируя активную оборону в различных районах.
- В направлении Харькова, Донецка, Северска, Краматорска, Торецка и Покровска зафиксированы множественные попытки атак со стороны российских войск.
- Потери российских войск составили 17 бронемашин, 59 артсистем, 36 дронов и другое вооружение, среди которых значительное количество живой силы.
Что происходит на фронте
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры провели три атаки в районах Волчанска и Глубокого.
По направлению Купянская преступная армия РФ безуспешно пыталась улучшить собственное тактическое положение в районах Синьковки и Берестового.
Сейчас продолжаются еще 2 боя в районе Берестового.
В направлении Лимана в Донецкой области враг 5 безуспешно пытался атаковать возле Макеевки и Невского. Пока еще продолжаются 2 боя.
В направлении Северска российские оккупанты пытаются проводить штурмы неподалеку от Раздолевки и Верхнекаменского. Враг трижды пытался атаковать здесь, две попытки вражеских атак украинские военные отразили. Еще одно сражение продолжается.
В направлении Краматорска зафиксированы 3 попытки вражеских атак при поддержке штурмовой авиации в районе Временного Яра и Ивановского. Еще одно сражение продолжается.
В направлении Торецкого российские оккупанты 4 раза атаковали возле Северного и Торецкого. Отражена еще одна вражеская атака неподалеку от Железного.
В направлении Покровска зафиксировано уже 24 попытки вражеских атак. Враг концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Прогресса.
В направлении Курахового оккупанты 6 раз атаковали возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.
Враг четыре раза пытался наступать неподалеку от Водяного, Константиновки и Урожайного.
Что известно о ситуации на юге Украины и вражеских потерях
В Запорожской области отражена атака российских кафиров в районе Гуляйполя.
На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры нанесли удары по Тягинце и Токаревке.
в течение суток потери россиян составили 1 тыс 110 единиц живой силы. В частности, Силы обороны также уничтожили:
17 ББМ;
59 артсистем;
36 дронов и не только.
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