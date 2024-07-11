ВСУ уже отразили 62 атаки армии РФ с начала суток на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уже отразили 62 атаки армии РФ с начала суток на фронте

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные 62 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг активно применяет авиацию на Харьковщине и в районе Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные отразили 62 атаки армии РФ, зафиксированы различные направления нападения на Харьковщине, Донбассе и других районах.
  • Российские оккупанты понесли значительные потери в системе вооружения и живой силе в Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуя об успешности оборонных действий ВСУ.
  • Силы обороны успешно отражали попытки врага улучшить тактическое положение, инициируя активную оборону в различных районах.
  • В направлении Харькова, Донецка, Северска, Краматорска, Торецка и Покровска зафиксированы множественные попытки атак со стороны российских войск.
  • Потери российских войск составили 17 бронемашин, 59 артсистем, 36 дронов и другое вооружение, среди которых значительное количество живой силы.

Что происходит на фронте

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры провели три атаки в районах Волчанска и Глубокого.

По направлению Купянская преступная армия РФ безуспешно пыталась улучшить собственное тактическое положение в районах Синьковки и Берестового.

Сейчас продолжаются еще 2 боя в районе Берестового.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 5 безуспешно пытался атаковать возле Макеевки и Невского. Пока еще продолжаются 2 боя.

В направлении Северска российские оккупанты пытаются проводить штурмы неподалеку от Раздолевки и Верхнекаменского. Враг трижды пытался атаковать здесь, две попытки вражеских атак украинские военные отразили. Еще одно сражение продолжается.

В направлении Краматорска зафиксированы 3 попытки вражеских атак при поддержке штурмовой авиации в районе Временного Яра и Ивановского. Еще одно сражение продолжается.

В направлении Торецкого российские оккупанты 4 раза атаковали возле Северного и Торецкого. Отражена еще одна вражеская атака неподалеку от Железного.

В направлении Покровска зафиксировано уже 24 попытки вражеских атак. Враг концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Прогресса.

В направлении Курахового оккупанты 6 раз атаковали возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.

Враг четыре раза пытался наступать неподалеку от Водяного, Константиновки и Урожайного.

Что известно о ситуации на юге Украины и вражеских потерях

В Запорожской области отражена атака российских кафиров в районе Гуляйполя.

На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры нанесли удары по Тягинце и Токаревке.

в течение суток потери россиян составили 1 тыс 110 единиц живой силы. В частности, Силы обороны также уничтожили:

  • 17 ББМ;

  • 59 артсистем;

  • 36 дронов и не только.

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