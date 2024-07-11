ВСУ показали редкие кадры разрушенного Россией Торецка — видео

Российские войска продолжают давить на Торецком направлении, атакуя, в частности, и сам город. ВСУ показали редкие кадры.

Украинские военные показали редкие кадры Торецкого

Редкие кадры фронтового Торецкого сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Вот как город выглядит сейчас", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, интенсивность боев безумна, а город находится под постоянными обстрелами — в кадр попали даже взрывы от попадания КАБов.

И в таких условиях 24/7 сражаются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка каждый день работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли, — констатируют в бригаде. Поделиться

Ситуация на Торецком направлении

Последнюю неделю русские войска значительно активизировались на Торецком направлении.

По данным на утро 11 июля, на Торецком направлении оккупанты провели 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.

Торецкое направление вошло в тройку самых горячих вместе с Покровским (42 штурма) и Северским (17 штурмов) в сутки.