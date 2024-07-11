ВСУ показали редкие кадры разрушенного Россией Торецка — видео

Российские войска продолжают давить на Торецком направлении, атакуя, в частности, и сам город. ВСУ показали редкие кадры.
Главные тезисы
- Редкие кадры разрушенного Торецка показали ВСУ видео, где видна бешеная интенсивность боев и постоянные обстрелы города.
- Украинские военные из батальона беспилотных систем UMBRELLA раскрыли тяжелую обстановку на Торецком направлении.
- Торецкое направление вошло в тройку самых горячих с 24 атаками войск России в районах Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.
- Условия боя на Торецком направлении на грани человеческих возможностей, однако, военные готовы защищать каждый метр родной земли от врага.
- Военная бригада констатирует, что даже в условиях постоянных обстрелов и взрывов от попадания вражеских снарядов они стоят на защите украинских территорий.
Украинские военные показали редкие кадры Торецкого
Редкие кадры фронтового Торецкого сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Вот как город выглядит сейчас", — говорится в сообщении.
Как отмечают военные, интенсивность боев безумна, а город находится под постоянными обстрелами — в кадр попали даже взрывы от попадания КАБов.
Ситуация на Торецком направлении
Последнюю неделю русские войска значительно активизировались на Торецком направлении.
По данным на утро 11 июля, на Торецком направлении оккупанты провели 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.
Торецкое направление вошло в тройку самых горячих вместе с Покровским (42 штурма) и Северским (17 штурмов) в сутки.
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