В ОСУВ "Хортица" отметили контролируемость ситуации в районе Торецка

Силы обороны Украины контролируют обстановку в районе города Торецк Донецкой области, там продолжаются бои, пока территориальных успехов у российских окупантов нет.

Российских оккупантов в Торецке нет — ОСУВ "Хортица"

О ситуации в Торецке сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Ситуация вокруг города Торецка такова, что Силы обороны контролируют обстановку. Следует отметить и подчеркнуть, что по состоянию на данный момент никаких территориальных успехов враг не имел, вражеской русской армии в городе нет. Назар Волошин Спикер ОСУВ "Хортица"

Волошин подчеркнул, что враг пытается давить на этом направлении, и на этом участке фронта продолжаются бои.

Активные боевые действия продолжаются каждый день. Боевые действия с противником происходят на подступах в районе окрестностей города. Поделиться

По словам Волошина, оккупационная армия пытается захватить город, не считаясь с потерями своего личного состава и техники. Противник ищет слабые места в украинской обороне, бросает на штурмы мобилизованных и бывших заключённых.

Также присутствуют подразделы "Шторм z", "Шторм v", которые применяют как штурмовые и часто используют, чтобы выявить позиции или разминировать территорию. Оккупанты проводят много так называемых "мясных штурмов" мобильными огневыми группами.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

Российские войска 3 июля значительно усилили активность на Торецком направлении. Также враг сконцентрировался в районе Новоалександровки, на Покровском направлении.

Как отмечается, на Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поделиться

Кроме того, по данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.