В ОСУВ "Хортица" отметили контролируемость ситуации в районе Торецка

Силы обороны Украины контролируют обстановку в районе города Торецк Донецкой области, там продолжаются бои, пока территориальных успехов у российских окупантов нет.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины под руководством ОСУВ “Хортица” эффективно контролируют обстановку в районе Торецка.
- Российские оккупанты проводят атаки, но не достигают территориальных успехов в данном регионе.
- Спикер Назар Волошин подчеркнул активность противника и продолжение боевых действий каждый день на подступах к городу.
- Оккупанты используют мобильные группы для штурмов и давления на украинские позиции, проводя так называемые “мясные штурмы”.
- Генштаб отметил интенсивность атаки российских войск на Торецком и Покровском направлениях, где враг усилил свою активность.
Российских оккупантов в Торецке нет — ОСУВ "Хортица"
О ситуации в Торецке сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Волошин подчеркнул, что враг пытается давить на этом направлении, и на этом участке фронта продолжаются бои.
По словам Волошина, оккупационная армия пытается захватить город, не считаясь с потерями своего личного состава и техники. Противник ищет слабые места в украинской обороне, бросает на штурмы мобилизованных и бывших заключённых.
Также присутствуют подразделы "Шторм z", "Шторм v", которые применяют как штурмовые и часто используют, чтобы выявить позиции или разминировать территорию. Оккупанты проводят много так называемых "мясных штурмов" мобильными огневыми группами.
Генштаб доложил о ситуации на фронте
Российские войска 3 июля значительно усилили активность на Торецком направлении. Также враг сконцентрировался в районе Новоалександровки, на Покровском направлении.
Кроме того, по данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.
Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки — провел там более половины своих атак.
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