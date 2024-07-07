В ОСУВ "Хортиця" наголосили на контрольованості ситуації в районі Торецька
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОСУВ "Хортиця" наголосили на контрольованості ситуації в районі Торецька

Торецьк
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Сили оборони України контролюють обстановку в районі міста Торецьк Донецької області, там тривають бої, наразі територіальних успіхів у російських окупантів немає.

Головні тези:

  • Сили оборони України контролюють ситуацію в районі Торецька, не допускаючи територіальних успіхів ворога.
  • Російські окупанти намагаються атакувати місто, здійснюючи штурми та маневри з використанням мобільних груп.
  • Ворог посилив активність на Торецькому напрямку, провівши 32 атаки у районах Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк.

Російських окупантів у Торецьку немає — ОСУВ “Хортиця”

Про ситуацію у Торецьку повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити та наголосити, що станом на цей момент ніяких територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає.

Назар Волошин

Назар Волошин

Речник ОСУВ “Хортиця”

Волошин наголосив, що ворог намагається тиснути на цьому напрямку, і на цій ділянці фронту тривають бої.

Активні бойові дії тривають щодня. Бойові дії з противником відбуваються на підступах у районі околиць міста.

За словами Волошина, окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки. Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми мобілізованих і колишніх ув'язнених.

Також присутні підрозділи "Шторм z", "Шторм v", які застосовують як штурмові та часто використовують, щоб виявити позиції або розмінувати територію. Окупанти проводять багато так званих "м'ясних штурмів" мобільними вогневими групами.

Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Російські війська 3 липня значно посилили активність на Торецькому напрямку. Також ворог концентрувався у районі Новоолександрівки, на Покровському напрямку.

Як зазначається, на Торецькому напрямку агресор значно активізувався — вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області.

Крім того, за даними Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області.

Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки — провів там понад половину своїх атак.

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