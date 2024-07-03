Армія РФ посилила атаки на Торецькому напрямку. Яка ситуація на фронті

Російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Також ворог концентрувався у районі Новоолександрівки, на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Російська армія посилила атаки на Торецькому напрямку, вчинивши 32 атаки у різних населених пунктах Донецької області.
- На Харківському напрямку ворог здійснив вісім бойових зіткнень у районах Вовчанськ і Глибоке.
- Сили оборони відбили 18 атак на Лиманському напрямку, обороняючи населені пункти Луганської області та Донеччини.
- На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати оборону.
- Силами оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону у населених пунктах Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка.
Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Як зазначається, на Торецькому напрямку агресор значно активізувався — вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області.
Крім того, за даними Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області.
Яка ситуація на інших напрямках
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки — там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.
На Лиманському напрямку ЗСУ стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.
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