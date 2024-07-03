Армія РФ посилила атаки на Торецькому напрямку. Яка ситуація на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ посилила атаки на Торецькому напрямку. Яка ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ
Армія РФ посилила атаки на Торецькому напрямку. Яка ситуація на фронті

Російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Також ворог концентрувався у районі Новоолександрівки, на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Російська армія посилила атаки на Торецькому напрямку, вчинивши 32 атаки у різних населених пунктах Донецької області.
  • На Харківському напрямку ворог здійснив вісім бойових зіткнень у районах Вовчанськ і Глибоке.
  • Сили оборони відбили 18 атак на Лиманському напрямку, обороняючи населені пункти Луганської області та Донеччини.
  • На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати оборону.
  • Силами оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону у населених пунктах Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка.

Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Як зазначається, на Торецькому напрямку агресор значно активізувався — вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області.

Крім того, за даними Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області.

Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки — провів там понад половину своїх атак, — зазначають військові.

Яка ситуація на інших напрямках

  • На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

  • На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки — там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

  • На Лиманському напрямку ЗСУ стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

  • На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

    На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.

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