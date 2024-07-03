Армия РФ усилила атаки на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте

Как отмечается, на Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

Кроме того, по данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ отражали 51 атаку окупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.

Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки — провел там более половины своих атак, — отмечают военные.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки — там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении.

На Лиманском направлении ВСУ помешали 18 атакам кафиров в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Временного Яра Донецкой области.