Армия РФ усилила атаки на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте

Российские войска значительно усилили активность на Торецком направлении. Также враг сконцентрировался в районе Новоалександровки, на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Российские войска увеличили активность на Торецком направлении, совершив 32 атаки в различных районах.
- На других направлениях, таких как Харьковском, Купянском и Лиманском, также происходили столкновения с врагом.
- Основное внимание противника сосредоточено в районе Новоалександровки, где было проведено более половины атак на Покровском направлении.
- На различных направлениях обороны ВСУ успешно отражали атаки противника, поддерживая безопасность населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с врагом, пытающимся наращивать давление в разных районах. Власти продолжают мониторить ситуацию и принимать необходимые меры.
Генштаб доложил о ситуации на фронте
Как отмечается, на Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.
Кроме того, по данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ отражали 51 атаку окупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.
Какая ситуация по другим направлениям
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки — там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении.
На Лиманском направлении ВСУ помешали 18 атакам кафиров в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Временного Яра Донецкой области.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.
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