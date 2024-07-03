Армия РФ усилила атаки на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усилила атаки на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте

Генштаб ВСУ
Армия РФ усилила атаки на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте
Читати українською

Российские войска значительно усилили активность на Торецком направлении. Также враг сконцентрировался в районе Новоалександровки, на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Российские войска увеличили активность на Торецком направлении, совершив 32 атаки в различных районах.
  • На других направлениях, таких как Харьковском, Купянском и Лиманском, также происходили столкновения с врагом.
  • Основное внимание противника сосредоточено в районе Новоалександровки, где было проведено более половины атак на Покровском направлении.
  • На различных направлениях обороны ВСУ успешно отражали атаки противника, поддерживая безопасность населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, с врагом, пытающимся наращивать давление в разных районах. Власти продолжают мониторить ситуацию и принимать необходимые меры.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

Как отмечается, на Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

Кроме того, по данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ отражали 51 атаку окупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.

Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки — провел там более половины своих атак, — отмечают военные.

Какая ситуация по другим направлениям

  • На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

  • На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки — там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении.

  • На Лиманском направлении ВСУ помешали 18 атакам кафиров в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

  • На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

  • На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Временного Яра Донецкой области.

  • На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

    На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ спрогнозировали сроки завершения войны
Танк ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ срывают наступление армии РФ
Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?