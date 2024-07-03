Армія РФ атакувала евакуаційне авто поліції під Торецьком — відео

Під Торецьком Донецької області росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Ворожий снаряд потрапив у кабіну автомобіля.
Головні тези:
- Ворожий снаряд потрапив у кабіну автомобіля парамедиків поліції під час спроби евакуації жителів Торецька.
- Після удару парамедики отримали поранення, але в цілому уникнули серйозних наслідків.
- Атака армії РФ на цивільні об'єкти, у тому числі евакуаційне авто та житлові будинки, є беззаконною та жорстокою дією у рамках війни.
У результаті удару РФ під Торецьком постраждали два парамедики
Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкодженим.
Обидва парамедики зараз проходять лікування і планують повернутися до служби.
У поліції нагадали, що наразі у Торецькій громаді триває евакуація жителів. Вже евакуйовано 711 осіб.
Армія РФ ударила КАБами по Харкову
3 липня окупаційні війська РФ обстріляли житловий район Харкова керованими авіабомбами.
Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог завдав щонайменше три удари КАБами. В результаті атаки зруйновано 2 приватні будинки.
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