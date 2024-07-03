Армія РФ атакувала евакуаційне авто поліції під Торецьком — відео

Під Торецьком Донецької області росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Ворожий снаряд потрапив у кабіну автомобіля.

У результаті удару РФ під Торецьком постраждали два парамедики

Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкодженим.

Спалах, ударна хвиля, шквал уламків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері — інакше ми б згоріли, — розповів парамедик Руслан Губанов на прізвисько Каспер. Поширити

Обидва парамедики зараз проходять лікування і планують повернутися до служби.

У поліції нагадали, що наразі у Торецькій громаді триває евакуація жителів. Вже евакуйовано 711 осіб.

Армія РФ ударила КАБами по Харкову

3 липня окупаційні війська РФ обстріляли житловий район Харкова керованими авіабомбами.

Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог завдав щонайменше три удари КАБами. В результаті атаки зруйновано 2 приватні будинки.