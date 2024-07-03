Армія РФ атакувала евакуаційне авто поліції під Торецьком — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала евакуаційне авто поліції під Торецьком — відео

МВС України
Евакуаційне авто поліції

Під Торецьком Донецької області росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Ворожий снаряд потрапив у кабіну автомобіля.

Головні тези:

  • Ворожий снаряд потрапив у кабіну автомобіля парамедиків поліції під час спроби евакуації жителів Торецька.
  • Після удару парамедики отримали поранення, але в цілому уникнули серйозних наслідків.
  • Атака армії РФ на цивільні об'єкти, у тому числі евакуаційне авто та житлові будинки, є беззаконною та жорстокою дією у рамках війни.

У результаті удару РФ під Торецьком постраждали два парамедики

Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкодженим.

Спалах, ударна хвиля, шквал уламків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері — інакше ми б згоріли, — розповів парамедик Руслан Губанов на прізвисько Каспер.

Обидва парамедики зараз проходять лікування і планують повернутися до служби.

У поліції нагадали, що наразі у Торецькій громаді триває евакуація жителів. Вже евакуйовано 711 осіб.

Армія РФ ударила КАБами по Харкову

3 липня окупаційні війська РФ обстріляли житловий район Харкова керованими авіабомбами.

Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог завдав щонайменше три удари КАБами. В результаті атаки зруйновано 2 приватні будинки.

На цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих. Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

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