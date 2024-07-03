Армия РФ атаковала эвакуационное авто полиции под Торецком — видео

Под Торецком Донецкой области россияне атаковали эвакуационное авто парамедиков полиции. Вражеский снаряд попал в кабину автомобиля.
Главные тезисы
- Вражеский снаряд попал в кабину автомобиля парамедиков полиции при попытке эвакуации жителей Торецкой.
- После удара парамедики получили ранения, но в целом избежали серьезных последствий.
- Атака армии РФ на гражданские объекты, в том числе эвакуационные авто и жилые дома, является беззаконным и жестоким действием в рамках войны.
В результате удара РФ под Торецком пострадали два парамедика
Полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и мужа. В этот момент вражеский снаряд попал в кабину авто, ранив двух парамедиков. Супруги остались невредимыми.
Оба парамедика сейчас проходят лечение и планируют вернуться в службу.
В полиции напомнили, что в Торецком обществе продолжается эвакуация жителей. Уже эвакуировано 711 человек.
Армия РФ ударила КАБами по Харькову
3 июля оккупационные войска РФ обстреляли жилой район Харькова управляемыми авиабомбами.
О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По предварительным данным, враг нанес по меньшей мере три удара КАБами. В результате атаки разрушены 2 частных дома.
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