Армия РФ атаковала эвакуационное авто полиции под Торецком — видео
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Армия РФ атаковала эвакуационное авто полиции под Торецком — видео

МВД Украины
эвакуационное авто
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Под Торецком Донецкой области россияне атаковали эвакуационное авто парамедиков полиции. Вражеский снаряд попал в кабину автомобиля.

Главные тезисы

  • Вражеский снаряд попал в кабину автомобиля парамедиков полиции при попытке эвакуации жителей Торецкой.
  • После удара парамедики получили ранения, но в целом избежали серьезных последствий.
  • Атака армии РФ на гражданские объекты, в том числе эвакуационные авто и жилые дома, является беззаконным и жестоким действием в рамках войны.

В результате удара РФ под Торецком пострадали два парамедика

Полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и мужа. В этот момент вражеский снаряд попал в кабину авто, ранив двух парамедиков. Супруги остались невредимыми.

Вспышка, ударная волна, шквал обломков. Нам повезло, что в нашей бронированной машине не заклинило дверь – иначе мы бы сгорели, – рассказал парамедик Руслан Губанов по кличке Каспер.

Оба парамедика сейчас проходят лечение и планируют вернуться в службу.

В полиции напомнили, что в Торецком обществе продолжается эвакуация жителей. Уже эвакуировано 711 человек.

Армия РФ ударила КАБами по Харькову

3 июля оккупационные войска РФ обстреляли жилой район Харькова управляемыми авиабомбами.

О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг нанес по меньшей мере три удара КАБами. В результате атаки разрушены 2 частных дома.

На данный момент известно о четырех пострадавших. Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

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