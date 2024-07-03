Армия РФ атаковала эвакуационное авто полиции под Торецком — видео

Под Торецком Донецкой области россияне атаковали эвакуационное авто парамедиков полиции. Вражеский снаряд попал в кабину автомобиля.

В результате удара РФ под Торецком пострадали два парамедика

Полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и мужа. В этот момент вражеский снаряд попал в кабину авто, ранив двух парамедиков. Супруги остались невредимыми.

Вспышка, ударная волна, шквал обломков. Нам повезло, что в нашей бронированной машине не заклинило дверь – иначе мы бы сгорели, – рассказал парамедик Руслан Губанов по кличке Каспер. Поделиться

Оба парамедика сейчас проходят лечение и планируют вернуться в службу.

В полиции напомнили, что в Торецком обществе продолжается эвакуация жителей. Уже эвакуировано 711 человек.

Армия РФ ударила КАБами по Харькову

3 июля оккупационные войска РФ обстреляли жилой район Харькова управляемыми авиабомбами.

О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг нанес по меньшей мере три удара КАБами. В результате атаки разрушены 2 частных дома.