ЗСУ показали рідкісні кадри зруйнованого Росією Торецька — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ показали рідкісні кадри зруйнованого Росією Торецька — відео

ЗСУ показали рідкісні кадри зруйнованого Росією Торецька

Російські війська продовжують тиснути на Торецькому напрямку, атакуючи, зокрема, і саме місто. ЗСУ показали рідкісні кадри.

Головні тези:

  • Рідкісні кадри зруйнованого Торецька показали ЗСУ відео, де видно шалену інтенсивність боїв та постійні обстріли міста.
  • Українські військові з батальйону безпілотних систем 'UMBRELLA' розкрили тяжку обстановку на Торецькому напрямку.
  • Торецький напрямок увійшов в трійку найгарячіших з 24 атаками військ Росії в районах Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.
  • Умови бою на Торецькому напрямку на межі людських можливостей, проте військові готові захищати кожен метр рідної землі від ворога.
  • Військова бригада констатує, що навіть в умовах постійних обстрілів і вибухів від влучання ворожих снарядів, вони стоять на захисті українських територій.

Українські військові показали рідкісні кадри Торецька

Рідкісні кадри фронтового Торецька відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Ось як місто виглядає зараз", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, інтенсивність боїв є шаленою, а місто знаходиться под постійними обстрілами — в кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів.

І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі, — констатують у бригаді.

Ситуація на Торецькому напрямку

Останній тиждень російські війська значно активізувалися на Торецькому напрямку.

За даними на ранок 11 липня, на Торецькому напрямку окупанти провели 24 атаки недалеко від населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

Торецький напрямок увійшов в трійку найгарячиших разом з Покровським (42 штурми) і Сіверським (17 штурмів) за добу.

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