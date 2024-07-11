ЗСУ показали рідкісні кадри зруйнованого Росією Торецька — відео

Російські війська продовжують тиснути на Торецькому напрямку, атакуючи, зокрема, і саме місто. ЗСУ показали рідкісні кадри.

Українські військові показали рідкісні кадри Торецька

Рідкісні кадри фронтового Торецька відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Ось як місто виглядає зараз", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, інтенсивність боїв є шаленою, а місто знаходиться под постійними обстрілами — в кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів.

І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі, — констатують у бригаді. Поширити

Ситуація на Торецькому напрямку

Останній тиждень російські війська значно активізувалися на Торецькому напрямку.

За даними на ранок 11 липня, на Торецькому напрямку окупанти провели 24 атаки недалеко від населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

Торецький напрямок увійшов в трійку найгарячиших разом з Покровським (42 штурми) і Сіверським (17 штурмів) за добу.