В ОСУВ "Хортиця" описали ситуацію на Торецькому напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОСУВ "Хортиця" описали ситуацію на Торецькому напрямку фронту

Торецьк
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові наразі ведуть бої на околицях міста Торецьк Донецької області. В місті російських окупантів немає.

Головні тези:

  • Українські військові не зафіксували присутності російських окупантів у місті Торецьк.
  • Напрямок Торецька наразі залишається напруженим, з ворожими обстрілами та активним застосуванням авіації, зокрема КАБів та некерованих авіаракет.
  • Сили оборони утримують контроль над містом та надають відповідь ворогу, який має значні втрати у втраті особового складу та техніки.
  • Основною загрозою для Торецька є намір російських загарбників просунутися в місто, однак українські військові готові відстоювати свої позиції.
  • Росіяни підсилюють активність на Торецькому напрямку з наміром наблизитися до міста та загрожувати сусіднім населеним пунктам.

У Торецьку російських окупантів немає

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону.

Ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає.

Однак, за словами Волошина, окупанти надто активно застосовують по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи та некеровані авіаракети.

За лише минулу добу по цьому напрямку, зокрема і в районі Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулися 24 ворожі атаки — це Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка.

Назар Волошин

Назар Волошин

Речник ОСУВ “Хортиця”

Волошин зазначив, що РФ має наміри зайти в місто, взяти його під свій контроль.

Однак Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу. І на цьому напрямку ворог має втрати — це понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль. Втім, остаточні підрахунки будуть в кінці доби.

Ситуація на Торецькому напрямку

На ранок 11 липня окупанти просунулися Торецьким напрямку, поблизу Авдіївки Донецької області, Донецька, Кремінної Луганської області.

Нагадаємо, що про активізацію росіян на Торецькому напрямку повідомлялося ще наприкінці червня. Тоді військові зазначали, що противник активізувався на напрямку Горлівка — Торецьк, маючи намір наблизитися до Торецька.

Як зазначав експерт, цими діями загарбники ймовірно, намагаються загрожувати Кліщіївці, тому загроза для самого Торецька також зросла.

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