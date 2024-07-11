В ОСУВ "Хортиця" описали ситуацію на Торецькому напрямку фронту

Українські військові наразі ведуть бої на околицях міста Торецьк Донецької області. В місті російських окупантів немає.

У Торецьку російських окупантів немає

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону.

Ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає. Поширити

Однак, за словами Волошина, окупанти надто активно застосовують по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи та некеровані авіаракети.

За лише минулу добу по цьому напрямку, зокрема і в районі Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулися 24 ворожі атаки — це Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка. Назар Волошин Речник ОСУВ “Хортиця”

Волошин зазначив, що РФ має наміри зайти в місто, взяти його під свій контроль.

Однак Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу. І на цьому напрямку ворог має втрати — це понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль. Втім, остаточні підрахунки будуть в кінці доби.

Ситуація на Торецькому напрямку

На ранок 11 липня окупанти просунулися Торецьким напрямку, поблизу Авдіївки Донецької області, Донецька, Кремінної Луганської області.

Нагадаємо, що про активізацію росіян на Торецькому напрямку повідомлялося ще наприкінці червня. Тоді військові зазначали, що противник активізувався на напрямку Горлівка — Торецьк, маючи намір наблизитися до Торецька. Поширити

Як зазначав експерт, цими діями загарбники ймовірно, намагаються загрожувати Кліщіївці, тому загроза для самого Торецька також зросла.