В ОСГВ "Хортица" описали ситуацию на Торецком направлении фронта

Украинские военные сейчас ведут бои в окрестностях города Торецк Донецкой области. В городе российских оккупантов нет.
Главные тезисы
- На Торецком направлении ведутся бои между украинскими военными и российскими захватчиками, при этом в городе Торецке российских оккупантов нет.
- Силы обороны успешно удерживают контроль над городом, отвечая на вражеские атаки, что приводит к значительным потерям у противника.
- Российские захватчики намерены продвигаться в город Торецк, угрожая соседним населенным пунктам, однако украинские военные готовы отстоять свои позиции.
- Противник активно применяет авиацию на Торецком направлении, что влечет за собой значительные потери среди личного состава и техники.
В Торецке российских оккупантов нет
Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Однако, по словам Волошина, оккупанты слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы и неуправляемые авиаракеты.
Волошин отметил, что РФ намерена зайти в город, взять его под свой контроль.
Однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ противнику. И на этом направлении у врага есть потери — это более 40 человек личного состава, несколько гаубиц и автомобиль. Впрочем, окончательные подсчеты будут в конце суток.
Ситуация на Торецком направлении
К утру 11 июля оккупанты продвинулись по Торецкому направлению, вблизи Авдеевки Донецкой области, Донецка, Кременной Луганской области.
Как отмечал эксперт, этими действиями захватчики, вероятно, пытаются угрожать Клещиевке, поэтому угроза для самого Торецка также возросла.
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