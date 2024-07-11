В ОСГВ "Хортица" описали ситуацию на Торецком направлении фронта

Украинские военные сейчас ведут бои в окрестностях города Торецк Донецкой области. В городе российских оккупантов нет.

В Торецке российских оккупантов нет

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Ситуация в этом направлении довольно существенно не изменилась. Враг производит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет. Поделиться

Однако, по словам Волошина, оккупанты слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы и неуправляемые авиаракеты.

За прошедшие сутки по этому направлению, в том числе и в районе Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из разных видов вооружения. И за прошедшие сутки там произошло 24 вражеских атаки — это Северное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка. Назар Волошин Спикер ОСГВ "Хортица"

Волошин отметил, что РФ намерена зайти в город, взять его под свой контроль.

Однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ противнику. И на этом направлении у врага есть потери — это более 40 человек личного состава, несколько гаубиц и автомобиль. Впрочем, окончательные подсчеты будут в конце суток.

Ситуация на Торецком направлении

К утру 11 июля оккупанты продвинулись по Торецкому направлению, вблизи Авдеевки Донецкой области, Донецка, Кременной Луганской области.

Напомним, что об активизации россиян на Торецком направлении сообщалось еще в конце июня. Тогда военные отмечали, что противник активизировался в направлении Горловка — Торецк, намереваясь приблизиться к Торецку. Поделиться

Как отмечал эксперт, этими действиями захватчики, вероятно, пытаются угрожать Клещиевке, поэтому угроза для самого Торецка также возросла.