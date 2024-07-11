Дания заказала партию САУ "Богдана" для ВСУ

Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для украинских военных. Ожидается, что артустановки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы.

ВСУ получат 18 САУ "Богдана" за счет Дании

Дания вносит непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансовых пожертвований артиллерийские орудия "Богдана", сделанные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности.

В Минобороны Дании уточняют, что речь идет о первой партии в 18 единиц. Отмечается, что артиллерийские пушки, профинансированные Данией, будут доставлены в ближайшие месяцы.

Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины через приобретение непосредственно через украинскую оборонную промышленность, рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Поделиться

Таким образом, по его словам, Копенгаген гарантирует, что оборудование, необходимое на фронте, может быть изготовлено и доставлено поблизости.

Это дает некоторые очевидные логистические преимущества и помогает строить оборонную промышленность Украины. Здесь артиллерийские орудия украинского производства играют центральную роль в качестве пилотного проекта. Троэльс Лунд Поульсен министр обороны Дании

Министр выразил надежду, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине.

Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое у них есть сейчас. Поэтому существует большой потенциал для подобных соглашений по производству большего количества оборудования в Украине и в то же время поможет построить оборонную промышленность в Украине.

Что этому предшествовало

Недавно сообщалось, что Министерство обороны создает "Оборонный фонд". Он будет заниматься работой совместных оборонных предприятий с союзниками. Как отмечал глава ведомства Рустем Умеров, Дания — первая страна НАТО, непосредственно финансирующая украинское производство оружия и боеприпасов. В ближайшее время будет подписан первый контракт.

Напомним, во время визита в Украину в начале этого года министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подписал письмо о намерениях, согласно которому Дания может финансировать контракты непосредственно от украинской оборонной промышленности. Поделиться

В июне было заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, а соглашение о закупке артиллерийских орудий украинского производства является первым результатом проекта.

Производство САУ "Богдана"

Украина занимается производством САУ "Богдана". Колесная самоходная гаубица украинского производства имеет ствол калибра 155 мм.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр.

Впервые публичное упоминание о САУ "Богдана" появилось в июле 2018 года. В апреле сообщалось, что производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц. Раньше это количество достигало 6 единиц.