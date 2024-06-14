Первая из стран НАТО. Дания будет инвестировать в производство украинского оружия

Дания сделает инвестиции в производство украинского оружия — подписан соответствующий договор между министрами обороны стран.

Дания будет инвестировать в оружейные компании Украины

В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, инвестирующей свои средства в производство вооружения на территории Украины. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

Дания закупит украинское вооружение для ВСУ

На это пойдут средства, предусмотренные в рамках нового пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Это первое и пока беспрецедентное решение: когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.

Состоятельность украинского ОПК составляет около 20 млрд дол. При этом у Украины есть лишь 6 млрд долл. на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех имеющихся в стране станков — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные.

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны с Россией Украина значительно нарастила производство оружия. Речь идет о беспилотниках, средствах РЭБ, боеприпасах и прочем.

Также Украина создает совместные с партнерами предприятия. Так, недавно Украина и США согласовали начало совместного предприятия по ремонту и обслуживанию американской бронетехники. Поделиться

Также Украина вместе с германским концерном Rheinmetall будут выпускать бронемашины Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Кроме того, оборонная компания KNDS откроет в Украине предприятие по производству боеприпасов 155 мм.