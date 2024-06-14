Первая из стран НАТО. Дания будет инвестировать в производство украинского оружия

Дания сделает инвестиции в производство украинского оружия — подписан соответствующий договор между министрами обороны стран.
Главные тезисы
- Дания совершила ключевой шаг, инвестируя в производство украинского оружия, подтверждая поддержку и доверие к потенциалу украинских производителей.
- Это первый случай, когда другое государство закупает украинское вооружение для армии Украины, открывая новые возможности для развития оборонной промышленности страны.
- Украина активно сотрудничает с мировыми лидерами военного производства, что способствует росту обороноспособности и экономическому развитию страны.
- Производственные возможности украинского военно-промышленного комплекса огромны, но для полного развития требуется поддержка и инвестиции международных партнеров.
- Украина увеличивает производство оружия, создает совместные предприятия с партнерами из США и Германии, что способствует укреплению обороноспособности страны.
Дания будет инвестировать в оружейные компании Украины
В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.
Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.
Дания закупит украинское вооружение для ВСУ
На это пойдут средства, предусмотренные в рамках нового пакета помощи Украине.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Это первое и пока беспрецедентное решение: когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.
Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.
Состоятельность украинского ОПК составляет около 20 млрд дол. При этом у Украины есть лишь 6 млрд долл. на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех имеющихся в стране станков — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные.
Производство оружия в Украине
В ходе полномасштабной войны с Россией Украина значительно нарастила производство оружия. Речь идет о беспилотниках, средствах РЭБ, боеприпасах и прочем.
Также Украина вместе с германским концерном Rheinmetall будут выпускать бронемашины Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.
Кроме того, оборонная компания KNDS откроет в Украине предприятие по производству боеприпасов 155 мм.
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