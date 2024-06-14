Першою з країн НАТО. Данія інвестуватиме у виробництво української зброї

Данія зробить інвестиції у виробництво української зброї — підписано відповідний договір між міністрами оборони країн.
Головні тези:
- Угода між Данією та Україною дозволить інвестувати у виробництво української зброї, що є ключовим кроком для України в розвитку військово-промислового комплексу.
- Данія стала першою країною НАТО, яка погодила меморандум щодо закупівлі української зброї, що свідчить про підтримку та довіру до потенціалу українських виробників.
- Українське військо отримає українське озброєння за кошти Данії, що відкриває нові можливості для розвитку оборонної промисловості та збройних сил країни.
- Україна активно розвиває виробництво зброї та співпрацює зі світовими лідерами оборонного виробництва, що сприяє підвищенню обороноздатності та стимулює економіку країни.
- Спроможність українського військово-промислового комплексу велика, але для його повного розвитку потрібна підтримка та інвестиції з боку міжнародних партнерів, які сприятимуть укріпленню обороноздатності України.
Данія інвестуватиме у збройові компанії України
У межах 23 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.
Також Нідерланди погодили наміри щодо співпраці між Україною та Нідерландами для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.
Данія закупить українське озброєння для ЗСУ
На це підуть кошти, передбачені в рамках нового пакета допомоги Україні.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.
Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.
Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд дол. При цьому Україна має лише 6 млрд дол на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту.
Виробництво зброї в Україні
Під час повномасштабної війни з Росією Україна значно наростила виробництво зброї. Йдеться про безпілотники, засоби РЕБ, боєприпаси та інше.
Також Україна разом з німецьким концерном Rheinmetall будуть випускати бронемашини Lynx. Перша машина буде випущена вже цього року.
Крім того, оборонна компанія KNDS відкриє в Україні підприємство з виробництва 155 мм боєприпасів.
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