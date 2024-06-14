Першою з країн НАТО. Данія інвестуватиме у виробництво української зброї
Категорія
Україна
Дата публікації

Першою з країн НАТО. Данія інвестуватиме у виробництво української зброї

Рустем Умєров
Умєров

Данія зробить інвестиції у виробництво української зброї — підписано відповідний договір між міністрами оборони країн.

Головні тези:

  • Угода між Данією та Україною дозволить інвестувати у виробництво української зброї, що є ключовим кроком для України в розвитку військово-промислового комплексу.
  • Данія стала першою країною НАТО, яка погодила меморандум щодо закупівлі української зброї, що свідчить про підтримку та довіру до потенціалу українських виробників.
  • Українське військо отримає українське озброєння за кошти Данії, що відкриває нові можливості для розвитку оборонної промисловості та збройних сил країни.
  • Україна активно розвиває виробництво зброї та співпрацює зі світовими лідерами оборонного виробництва, що сприяє підвищенню обороноздатності та стимулює економіку країни.
  • Спроможність українського військово-промислового комплексу велика, але для його повного розвитку потрібна підтримка та інвестиції з боку міжнародних партнерів, які сприятимуть укріпленню обороноздатності України.

Данія інвестуватиме у збройові компанії України

У межах 23 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.

Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Також Нідерланди погодили наміри щодо співпраці між Україною та Нідерландами для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Данія закупить українське озброєння для ЗСУ

На це підуть кошти, передбачені в рамках нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд дол. При цьому Україна має лише 6 млрд дол на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту.

Виробництво зброї в Україні

Під час повномасштабної війни з Росією Україна значно наростила виробництво зброї. Йдеться про безпілотники, засоби РЕБ, боєприпаси та інше.

Також Україна створює спільні з партнерами підприємства. Так, нещодавно Україна та США погодили започаткування спільного підприємства для ремонту та обслуговування американської бронетехніки.

Також Україна разом з німецьким концерном Rheinmetall будуть випускати бронемашини Lynx. Перша машина буде випущена вже цього року.

Крім того, оборонна компанія KNDS відкриє в Україні підприємство з виробництва 155 мм боєприпасів.

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