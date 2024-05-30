Це питання самооборони. Данія підтвердила дозвіл Україні бити наданою зброєю по РФ

Данія дозволить Збройним силам України завдавати удари її озброєнням по території Російської Федерації.
Данія не проти ударів України по РФ
Данія вкотре підтвердила свій дозвіл на використання свого озброєння з пакета допомоги Україні для ударів по Росії.
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен під час розмови з журналістами.
Що відомо про допомогу з Данії
Данія 16 травня вирішила виділити Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії.
Уряд сьогодні поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 млрд крон (750 млн євро).
Зазначається, що з цієї суми зарезервовано 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.
Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.
Немає сумнівів у тому, що українці потребують постійної та масової підтримки союзників. Цим пакетом ми посилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і зовнішньому світу. Ми вносимо обидві пожертви зараз і готові масштабно і довгостроково інвестувати в українську оборонну промисловість. Їхня боротьба за свободу, як і раніше, залишається нашою боротьбою, — додав міністр.
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