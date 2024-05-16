Данія виділила Україні 750 млн євро військової допомоги

Данія сьогодні, 16 травня, вирішила виділити Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії.
Що відомо про допомогу з Данії
Уряд сьогодні поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 мільярда крон (750 млн євро).
Зазначається, що з цієї суми зарезервовано 2,4 мільярда данських крон (321 млн євро) для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.
Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.
Допомога від Данії
Данія надає військову підтримку Україні з перших днів війни і на постійній основі готує нові пакети допомоги.
Нещодавно прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що вже протягом місяців Україна отримає від країни винищувачі F-16.
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