Дания выделила Украине 750 млн евро военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Дания выделила Украине 750 млн евро военной помощи

Минобороны Дании
Дания
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Дания сегодня, 16 мая, решила выделить Украине новый пакет военной помощи в 750 млн евро. Речь идет о поставках ПВО и артиллерии.

Что известно о помощи из Дании

Правительство сегодня проинформировало Совет по внешней политике о новом пакете пожертвований Украине на сумму 5,6 миллиарда крон (750 млн евро).

Отмечается, что из этой суммы зарезервировано 2,4 млрд датских крон (321 млн евро) для ПВО. Часть средств также уйдет на безвозмездную передачу Украине самолетов F-16. Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в рамках пакета правительство также выделяет дополнительные средства для непосредственного инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Кроме этого Украина получит снаряды, противотанковые мины, а сам пакет помощи стал уже 18-м по счету. Троэльс Лунд Поульсен сказал, что ситуация в Украине очень серьезная.

Нет сомнений в том, что украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке союзников. Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и внешнему миру. Мы вносим оба пожертвования сейчас и готовы масштабно и долгосрочно инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу по-прежнему остается нашей борьбой, добавил министр.

Помощь от Дании

Дания оказывает военную поддержку Украине с первых дней войны и на постоянной основе готовит новые пакеты помощи.

Недавно премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявляла, что уже в течение месяцев Украина получит от страны истребители F-16.

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