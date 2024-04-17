Дания выделила новый пакет помощи Украине. Он поддержит морской потенциал ВСУ

Дания выделяет пакет помощи почти на 295 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон). Денежные средства пойдут на развитие морского потенциала ВСУ, беспилотники и производство компонентов ракет.

Что известно о новом пакете помощи от Дании

Минобороны Дании сообщили, что инвестируют в украинскую оборонную промышленность для закупки и дарения оружия и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также для усиления морского потенциала Украины.

В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя. Троэльс Лунд Поульсен Министр обороны Дании

Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от оборонной промышленности союзников, а также совместным пожертвованиям. Часть материалов поставляют датские компании.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что прямые инвестиции — новая инициатива, которая, как он надеется, может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы сама Украина могла производить большее военное оборудование, которое ей так необходимо.

В целом, Дания уже выделила на военную поддержку Украины почти 5,9 миллиарда евро (41,4 миллиарда датских крон).

Помощь Украине от Дании

В феврале этого года премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.