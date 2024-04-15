Дания выделяет 43 млн долл на поддержку деятельности своих компаний в Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Дания выделяет 43 млн долл на поддержку деятельности своих компаний в Украине

Министерство экономики Украины
Флаги Украины и Дании
Читати українською

Власти Дании выделяют дополнительные 300 млн крон (приблизительно 43 млн долл. США) для датских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

Дания поддержит бизнес своих компаний в Украине

Дания предоставит финансирование в поддержку бизнеса в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины по результатам Второго инвестиционного форума по восстановлению Украины.

По словам главы украинского экономического ведомства Юлии Свириденко, благодаря датско-украинскому фонду Украина получает необходимую военную и гуманитарную помощь, а бизнес — широкий спектр коммерческого финансирования и инструментов снижения рисков для компаний, инвестирующих и торгующих с украинскими партнерами.

Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой станет именно частный сектор. И датский бизнес уже делает его. Более 100 компаний осуществляют коммерческую деятельность из Украины. Поддерживая нашу экономику и наших людей, которые героически защищают свой дом и работают ради победы.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Министр экономики Украины

Со своей стороны датские чиновники подчеркнули, что и дальше будут помогать Украине, потому что от этого зависит судьба всего мира. Поэтому было решено расширить возможности датско-украинского фонда, чтобы датские компании активнее инвестировали в Украину и были защищены потенциальными рисками.

Борьба Украины за свободу — это наша борьба. С дополнительными средствами в данско-украинском фонде мы еще раз подчеркиваем, что Дания поддерживает неутомимую борьбу Украины за свободу. Я горжусь, что датский бизнес так благосклонен к Украине. И компании, экспортирующие в Украину, и компании, инвестирующие в страну, и фонды, разными способами поддерживающие работу по восстановлению украинской земли. Это все очень важные шаги. Ведь все преступления Путина требуют одного ответа: чтобы мы были еще больше вместе с Украиной, – заявил министр бизнеса Дании Мортен Бедскоу.

В свою очередь датский министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен подчеркнул, что, учитывая катастрофические последствия для украинской экономики из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, крайне важно сделать инвестирование в бизнес максимально привлекательным.

Потому что чем сильнее экономика Украины, тем больше шансов выиграть войну и быстрее восстановить мир. Поэтому сейчас правительство выделяет дополнительные средства в поддержку бизнес-инициатив, которые дают датским компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины.

Правительство Дании учредило датско-украинский фонд в марте 2023 года. Институция координирует усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической областях.

В частности, уже создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ГЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму 144 млн долл, что нацелено на реконструкцию критической инфраструктуры Украины.

Сотрудничество сосредоточено на направлениях, где Дания имеет преимущества, такие как зеленая трансформация экономики, централизованное тепло- и водоснабжение, судостроение, развитие портовой инфраструктуры, транспорт и логистика, инфраструктура, эффективное управление и поддержка малого и среднего бизнеса.

Предполагалось, что Датский экспортно-инвестиционный фонд будет финансировать проекты с привлечением до 50% украинского компонента. При этом главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта.

Что известно о подписанном меморандуме Украины и Дании

Государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках.

Мы благодарны нашим партнерам из Дании за устойчивую поддержку Украины. Это событие — это еще один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставке Вооруженным Силам Украины современного вооружения и военной техники, — отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Закупки современного вооружения в сотрудничестве с международными партнерами — один из ключевых фокусов «Агентства оборонных закупок».

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дания передаст Украине всю свою артиллерию
Мэтте Фредериксен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дания и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет
Правительство Дании
Дания
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве по оборонным закупкам
Министерство обороны Украины
дания

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?