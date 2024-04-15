Дания выделяет 43 млн долл на поддержку деятельности своих компаний в Украине

Власти Дании выделяют дополнительные 300 млн крон (приблизительно 43 млн долл. США) для датских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

Дания поддержит бизнес своих компаний в Украине

Дания предоставит финансирование в поддержку бизнеса в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины по результатам Второго инвестиционного форума по восстановлению Украины.

По словам главы украинского экономического ведомства Юлии Свириденко, благодаря датско-украинскому фонду Украина получает необходимую военную и гуманитарную помощь, а бизнес — широкий спектр коммерческого финансирования и инструментов снижения рисков для компаний, инвестирующих и торгующих с украинскими партнерами.

Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой станет именно частный сектор. И датский бизнес уже делает его. Более 100 компаний осуществляют коммерческую деятельность из Украины. Поддерживая нашу экономику и наших людей, которые героически защищают свой дом и работают ради победы. Юлия Свириденко Министр экономики Украины

Со своей стороны датские чиновники подчеркнули, что и дальше будут помогать Украине, потому что от этого зависит судьба всего мира. Поэтому было решено расширить возможности датско-украинского фонда, чтобы датские компании активнее инвестировали в Украину и были защищены потенциальными рисками.

Борьба Украины за свободу — это наша борьба. С дополнительными средствами в данско-украинском фонде мы еще раз подчеркиваем, что Дания поддерживает неутомимую борьбу Украины за свободу. Я горжусь, что датский бизнес так благосклонен к Украине. И компании, экспортирующие в Украину, и компании, инвестирующие в страну, и фонды, разными способами поддерживающие работу по восстановлению украинской земли. Это все очень важные шаги. Ведь все преступления Путина требуют одного ответа: чтобы мы были еще больше вместе с Украиной, – заявил министр бизнеса Дании Мортен Бедскоу.

В свою очередь датский министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен подчеркнул, что, учитывая катастрофические последствия для украинской экономики из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, крайне важно сделать инвестирование в бизнес максимально привлекательным.

Потому что чем сильнее экономика Украины, тем больше шансов выиграть войну и быстрее восстановить мир. Поэтому сейчас правительство выделяет дополнительные средства в поддержку бизнес-инициатив, которые дают датским компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины. Поделиться

Правительство Дании учредило датско-украинский фонд в марте 2023 года. Институция координирует усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической областях.

В частности, уже создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ГЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму 144 млн долл, что нацелено на реконструкцию критической инфраструктуры Украины.

Сотрудничество сосредоточено на направлениях, где Дания имеет преимущества, такие как зеленая трансформация экономики, централизованное тепло- и водоснабжение, судостроение, развитие портовой инфраструктуры, транспорт и логистика, инфраструктура, эффективное управление и поддержка малого и среднего бизнеса.

Предполагалось, что Датский экспортно-инвестиционный фонд будет финансировать проекты с привлечением до 50% украинского компонента. При этом главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта. Поделиться

Что известно о подписанном меморандуме Украины и Дании

Государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках.

Мы благодарны нашим партнерам из Дании за устойчивую поддержку Украины. Это событие — это еще один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставке Вооруженным Силам Украины современного вооружения и военной техники, — отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Закупки современного вооружения в сотрудничестве с международными партнерами — один из ключевых фокусов «Агентства оборонных закупок».