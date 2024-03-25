Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве по оборонным закупкам
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве по оборонным закупкам

Министерство обороны Украины
дания
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Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Это будет способствовать новым контрактам и модернизации Вооруженных Сил Украины.

Что известно о подписанном меморандуме Украины и Дании

Государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках.

Мы благодарны нашим партнерам из Дании за устойчивую поддержку Украины. Это событие — еще один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставке Вооруженным Силам Украины современного вооружения и военной техники, — отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Закупки современного вооружения в сотрудничестве с международными партнерами — один из ключевых фокусов «Агентства оборонных закупок».

Помощь от Дании

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн. долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

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