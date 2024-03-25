Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю щодо оборонних закупівель

Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю в сфері оборонних закупівель. Це сприятиме новим контрактам і модернізації Збройних сил України.

Що відомо про підписаний меморандум України і Данії

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовилися про обмін досвідом і співпрацю в сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

Ми щиро вдячні нашим партнерам із Данії за стійку підтримку України. Ця подія — це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці у постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки, — наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков. Поширити

Закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами — один із ключових фокусів «Агенції оборонних закупівель».

Допомога від Данії

Нагадаємо, ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.