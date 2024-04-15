Данія виділяє 43 млн дол на підтримку діяльності своїх компаній в Україні

Влада Данії виділяє додаткові 300 млн крон (приблизно 43 млн дол США) для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Данія підтримає бізнес своїх компаній в Україні

Данія надасть фінансування на підтримку бізнесу в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України за результатами Другого інвестиційного форуму з відбудови України.

За словами очільниці українського економічного відомства Юлії Свириденко, завдяки дансько-українському фонду Україна отримує необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами.

Це важливий внесок у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже робить його. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною. Підтримуючи нашу економіку і наших людей, які героїчно захищають свій дім й працюють заради перемоги. Юлія Свириденко Міністерка економіки України

Зі свого боку данські урядовці наголосили, що й далі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості дансько-українського фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

Боротьба України за свободу — це наша боротьба. З додатковими коштами в дансько-українському фонді ми ще раз підкреслюємо, що Данія підтримує невтомну боротьбу України за свободу. Я пишаюся, що данський бізнес такий прихильний до України. І компанії, які експортують в Україну, і компанії, які інвестують в країну, і фонди, які різними способами підтримують роботу з відбудови української землі. Це все дуже важливі кроки. Адже всі злочини Путіна вимагають однієї відповіді: щоб ми були ще більше разом з Україною, — заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу.

Своєю чергою данський міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен підкреслив, що з огляду на катастрофічні наслідки для української економіки через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вкрай важливо зробити інвестування в бізнес максимально привабливим.

Бо чим сильнішою є економіка України, тим більше шансів виграти війну та швидше відновити мир. Тому зараз уряд виділяє додаткові кошти на підтримку бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відбудову України. Поширити

Уряд Данії заснував дансько-український фонд у березні 2023 року. Інституція координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Зокрема вже створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму 144 млн дол, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України.

Співпраця зосереджена на напрямах, де Данія має переваги, таких як зелена трансформація економіки, централізоване тепло- та водопостачання, суднобудування, розвиток портової інфраструктури, транспорт та логістика, інфраструктура, ефективне урядування та підтримка малого і середнього бізнесу.

Передбачалося, що Данський експортно-інвестиційний фонд фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту. Поширити

Що відомо про підписаний меморандум України і Данії

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовилися про обмін досвідом і співпрацю в сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

Ми щиро вдячні нашим партнерам із Данії за стійку підтримку України. Ця подія — це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці у постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки, — наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами — один із ключових фокусів «Агенції оборонних закупівель».