Данія виділила новий пакет допомоги Україні. Він підтримає морський потенціал ЗСУ

Данія виділяє пакет допомоги на майже 295 мільйонів євро (2,2 мільярда данських крон). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, безпілотники та виробництво компонентів ракет.

Що відомо про новий пакет допомоги від Данії

У Міноборони Данії повідомили, що інвестують в українську оборонну промисловість для закупівлі та дарування зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.

У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою. Троельс Лунд Поульсен Міністр оборони Данії

Пакет допомоги передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв від оборонної промисловості союзників, а також спільних пожертвувань. Частину матеріалів постачають данські компанії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що прямі інвестиції — нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб сама Україна могла виробляти більше військового обладнання, яке їй так необхідно.

Загалом Данія вже виділила на військову підтримку України майже 5,9 мільярда євро (41,4 мільярда данських крон).

Допомога Україні від Данії

У лютому цього року прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.