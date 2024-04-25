Дания в 2024 году увеличит военную помощь Украине более чем на 500 млн евро
Категория
Мир
Дата публикации

Дания в 2024 году увеличит военную помощь Украине более чем на 500 млн евро

Минобороны Дании
Дания
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Правительство Дании и большинство партий датского парламента согласились увеличить военную поддержку Украины на 4,4 млрд датских крон (590 млн евро) в 2024 году.

Дания увеличивает помощь Украине

Минобороны Дании сообщает, что большинство утвержденной на этот год военной поддержки уже выделили.

В то же время, стороны соглашения соглашаются, что существует потребность в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году, и поэтому решили увеличить военную поддержку Украины.

С начала войны Дания была одной из самых активных стран-доноров. Мы должны оставаться такими и дальше, и поэтому я рад, что подавляющее большинство партий в Фолькетинге поддерживают добавление еще 4,4 миллиарда крон в Украинский фонд на военную поддержку в 2024 году. Очень важно, чтобы мы показали украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации.

Троэлс Лунд Поульсен

Троэлс Лунд Поульсен

министр обороны Дании

В Минобороны отметили, что целью военной поддержки в рамках Украинского фонда в 2023-2028 годах и дальше будет предоставление прямой военной поддержки Украине в форме вооружения, другой военной техники и обучения.

Это, в частности, закупка оборудования и оружия датской и иностранной оборонной промышленностью с целью пожертвований Украине, а также финансовых пожертвований и сотрудничества с другими странами по поддержке Украины.

Стороны также согласились с тем, что возможности для прямых закупок в украинской оборонной промышленности можно использовать с помощью необходимых механизмов контроля.

Новый пакет помощи от Дании

17 апреля Дания выделила Украине пакет помощи почти на 295 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).

Средства будут направлены на развитие морского потенциала ВСУ, беспилотники и производство компонентов ракет.

Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от оборонной промышленности союзников, а также совместным пожертвованиям. Часть материалов поставляют датские компании.

В целом, Дания уже выделила на военную поддержку Украины почти 5,9 миллиарда евро (41,4 миллиарда датских крон).

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