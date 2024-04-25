Данія у 2024 році збільшить військову допомогу Україні на понад 500 млн євро

Уряд Данії та переважна більшість партій данського парламенту погодилися збільшити військову підтримку України на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро) у 2024 році.

Данія збільшує допомогу Україні

Міноборони Данії повідомляє, що більшість затвердженої на цей рік військової підтримки вже виділили.

Водночас сторони угоди погоджуються, що існує потреба в подальшій значній військовій підтримці України цього року, і тому вирішили збільшити військову підтримку України.

Від початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми повинні залишатися такими й надалі, і тому я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримують додавання ще 4,4 мільярда крон до Українського фонду на військову підтримку у 2024 році. Надзвичайно важливо, щоб ми показали українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації. Троелс Лунд Поульсен міністр оборони Данії

У Міноборони зазначили, що метою військової підтримки в рамках Українського фонду у 2023-2028 роках і надалі буде надання прямої військової підтримки Україні у формі озброєння, іншої військової техніки та навчання.

Це, зокрема, закупівля обладнання та зброї датською та іноземною оборонною промисловістю з метою пожертвувань Україні, а також фінансових пожертвувань та співпраці з іншими країнами щодо підтримки України.

Сторони також погодилися, що можливості для прямих закупівель в українській оборонній промисловості можна використовувати за допомогою необхідних механізмів контролю.

Новий пакет допомоги від Данії

17 квітня Данія виділила Україні пакет допомоги на майже 295 мільйонів євро (2,2 мільярда данських крон).

Кошти скерують на розвиток морського потенціалу ЗСУ, безпілотники та виробництво компонентів ракет.

Пакет допомоги передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв від оборонної промисловості союзників, а також спільних пожертвувань. Частину матеріалів постачають данські компанії.