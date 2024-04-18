Проєкт ZBROYARI. Данія закупить озброєння українського виробництва для ЗСУ

16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 млн данських крон (28,5 млн дол) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Загалом було виділено приблизно 2,2 млрд данських крон.

Данія закупить українське озброєння для ЗСУ

На це підуть кошти, передбачені в рамках нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд дол. При цьому Україна має лише 6 млрд дол на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту. Олександр Камишін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Оптимальний вихід з цієї ситуації — переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.

Так народився проєкт «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір — не по людях, а по цілих націях. Його мета — зібрати 10 млрд дол на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн — і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство.

За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

Я вдячний моєму Президенту, командам Офісу Президента та Премʼєр-міністра, вдячний Міністерству оборони, Міністерству закордонних справ та усій команді Мінстратегпрому, парламентарям та іншим долученим. Поширити

Що відомо про новий пакет допомоги від Данії

Данія виділяє пакет допомоги на майже 295 млн євро (2,2 млрд данських крон). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, безпілотники та виробництво компонентів ракет.

У Міноборони Данії повідомили, що інвестують в українську оборонну промисловість для закупівлі та дарування зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.

У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою.

Пакет допомоги передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв від оборонної промисловості союзників, а також спільних пожертвувань. Частину матеріалів постачають данські компанії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що прямі інвестиції — нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб сама Україна могла виробляти більше військового обладнання, яке їй так необхідно.