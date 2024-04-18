Проект ZBROYARI. Дания закупит вооружение украинского производства для ВСУ

16 апреля Королевство Дания объявило о выделении 200 млн датских крон (28,5 млн долл.) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. В общей сложности было выделено примерно 2,2 млрд датских крон.
Дания закупит украинское вооружение для ВСУ
На это пойдут средства, предусмотренные в рамках нового пакета помощи Украине.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Это первое и пока беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.
Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.
Оптимальный выход из этой ситуации убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это в Украине.
Так родился проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор — не по людям, а по целым нациям. Его цель — собрать 10 млрд долл. на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран — и мы невероятно благодарны датскому правительству и датскому народу за лидерство.
По его словам над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании.
Что известно о новом пакете помощи от Дании
Дания выделяет пакет помощи почти на 295 млн евро (2,2 млрд датских крон). Денежные средства пойдут на развитие морского потенциала ВСУ, беспилотники и производство компонентов ракет.
Минобороны Дании сообщили, что инвестируют в украинскую оборонную промышленность для закупки и дарения оружия и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также для усиления морского потенциала Украины.
В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя.
Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от оборонной промышленности союзников, а также совместным пожертвованиям. Часть материалов поставляют датские компании.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что прямые инвестиции — новая инициатива, которая, как он надеется, может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы сама Украина могла производить большее военное оборудование, которое ей так необходимо.
В целом, Дания уже выделила на военную поддержку Украины почти 5,9 млрд евро (41,4 млрд датских крон).
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