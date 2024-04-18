Проект ZBROYARI. Дания закупит вооружение украинского производства для ВСУ

16 апреля Королевство Дания объявило о выделении 200 млн датских крон (28,5 млн долл.) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. В общей сложности было выделено примерно 2,2 млрд датских крон.

Дания закупит украинское вооружение для ВСУ

На это пойдут средства, предусмотренные в рамках нового пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Это первое и пока беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.

Состоятельность украинского ОПК составляет около 20 млрд долл. При этом у Украины есть лишь 6 млрд долл на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех имеющихся в стране станков — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные. Александр Камышин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Оптимальный выход из этой ситуации убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это в Украине.

Так родился проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор — не по людям, а по целым нациям. Его цель — собрать 10 млрд долл. на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран — и мы невероятно благодарны датскому правительству и датскому народу за лидерство.

По его словам над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании.

Я благодарен моему Президенту, командам Офиса Президента и Премьер-министра, благодарен Министерству обороны, Министерству иностранных дел и всей команде Минстратегпрома, парламентариям и другим вовлеченным. Поделиться

Что известно о новом пакете помощи от Дании

Дания выделяет пакет помощи почти на 295 млн евро (2,2 млрд датских крон). Денежные средства пойдут на развитие морского потенциала ВСУ, беспилотники и производство компонентов ракет.

Минобороны Дании сообщили, что инвестируют в украинскую оборонную промышленность для закупки и дарения оружия и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также для усиления морского потенциала Украины.

В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя.

Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от оборонной промышленности союзников, а также совместным пожертвованиям. Часть материалов поставляют датские компании.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что прямые инвестиции — новая инициатива, которая, как он надеется, может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы сама Украина могла производить большее военное оборудование, которое ей так необходимо.